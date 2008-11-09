50 درصد دانش آموزان معلول امکان تحصیل در مدارس عادی را ندارند

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مناسب سازی محیط مدارس برای استفاده دانش آموزان معلول افزود: به هیچ عنوان در مدارس مناسب سازی محیط در نظر گرفته نشده و مدرسه یکی از پر معضل ترین مراکزی است که معلولان با آن مواجه هستند و مشکل دارند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی و موازین قانونی کنوانسیون حقوق معلولان که به امضاء دولت ایران نیزرسیده است تمامی مدارس کشور باید امکانات لازم برای تحصیل دانش آموزان معلول را داشته باشند.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در این باره به خبرنگار مهر می گوید: از آموزش و پرورش انتظار ارائه وسایل کمک توانبخشی برای استفاده دانش آموزان معلول را نداریم اما انتظار داریم مدارس برای استفاده این افراد مناسب سازی شوند.

علی همت محمود نژاد تاکید کرد: همچنین انتظار می رود در مدارس به خصوص مدارسی که دانش آموزان معلول در آن تحصیل می کنند مشاوری برای راهنمایی و رفع مشکلات معلولان موجود در نظر گرفته شود.

محمود نژاد تصریح کرد: انتقادی که به مدیر کل آموزش استثنایی دارم این است که چرا امکان حضور دانش آموزان معلول در مدارس عادی فراهم نیست.

هفته گذشته رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان از برخورد مدیر یکی از مدارس منطقه 10 تهران با یک معلول جسمی و حرکتی و ممنوعیت حضور وی در مدرسه خبر داده بود.

این اتفاق در حالی رخ داد که گواهی سلامت این دانش آموز معلول نشان می داد که وی می تواند در مدارس عادی تحصیل کند اما مدیر مدرسه با این امر موافق نبود.

با این همه با پیگیریهای صورت گرفته توسط گروه اجتماعی خبرگزاری مهر سرانجام مسئولین آموزش و پرورش با بازگشت مجدد وی به مدرسه موافقت کردند.