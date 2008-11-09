دولت زمینه رشد مناطق محروم را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در بروجن، استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای فرادست شهرستان بروجن به عدالت محوری این دولت در راستای پیشرفت و محرومیت زدایی به صورت همزمان اشاره و اظهار داشت: باید از موقعیت های مناسب این شهرستان نیز به بهترین نحو استفاده شود.

وی ایجاد روحیه رقابتی و مشارکتی بین مسئولان و مردم را ضروری برشمرد و افزود: استفاده از توانایی و ظرفیتهای مردمی می تواند زمینه توسعه سریعتر استان را به وجود آورد.

صادقی به اهمیت تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره و خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی در تقویت روحیه مشارکت بین مردم برای اجرای سریعتر فعالیت های عمرانی در راستای محرومیت زدایی و توسعه اقتصادی نقش تأثیر گذاری را بر عهده دارند.

وی مدیریت منابع محدود در بخش های مختلف را ضروری دانست و بیان داشت: استفاده بهینه از منابع و بیشترین بهره گیری از ظرفیتهای موجود در استان می تواند موجب توسعه سریعتر، رفع محرومیت، اشتغالزایی، رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای مردمی شود.