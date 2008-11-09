  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

هفته چهاردهم لیگ انگلیس/

لیورپول به صدر بازگشت

لیورپول به صدر بازگشت

تیم فوتبال لیورپول با برتری 3 بر صفر مقابل وست برومویچ به صدر جدول رده‌بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول دیشب در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان با گل‌های رابی کین (34 و 43) و آربلوئا (90) مقابل مهمان خود وست برومویچ به پیروزی رسید و به صدر جدول رده‌بندی این مسابقات بازگشت.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آرسنال 2 - منچستریونایتد یک
* ویگان اتلتیک صفر - استوک سیتی صفر
* هال سیتی صفر - بولتون یک
* ساندرلند یک - پورتسموث 2
* وستهام یک - اورتون 3

جدول رده بندی:
1- لیورپول 29 امتیاز
2- چلسی 26 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- آرسنال 23 امتیاز
4- منچستریونایتد 21 امتیاز(یک بازی کمتر)
--------------------
18- فولهام 11 امتیاز(دو بازی کمتر)
19- وست برومویچ 11 امتیاز
20- تاتنهام 9 امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 779568

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها