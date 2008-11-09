لیورپول به صدر بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول دیشب در چارچوب هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر انگلستان با گلهای رابی کین (34 و 43) و آربلوئا (90) مقابل مهمان خود وست برومویچ به پیروزی رسید و به صدر جدول ردهبندی این مسابقات بازگشت.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آرسنال 2 - منچستریونایتد یک
* ویگان اتلتیک صفر - استوک سیتی صفر
* هال سیتی صفر - بولتون یک
* ساندرلند یک - پورتسموث 2
* وستهام یک - اورتون 3
جدول رده بندی:
1- لیورپول 29 امتیاز
2- چلسی 26 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- آرسنال 23 امتیاز
4- منچستریونایتد 21 امتیاز(یک بازی کمتر)
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18- فولهام 11 امتیاز(دو بازی کمتر)
19- وست برومویچ 11 امتیاز
20- تاتنهام 9 امتیاز (یک بازی کمتر)
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