لیورپول به صدر بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول دیشب در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان با گل‌های رابی کین (34 و 43) و آربلوئا (90) مقابل مهمان خود وست برومویچ به پیروزی رسید و به صدر جدول رده‌بندی این مسابقات بازگشت.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آرسنال 2 - منچستریونایتد یک

* ویگان اتلتیک صفر - استوک سیتی صفر

* هال سیتی صفر - بولتون یک

* ساندرلند یک - پورتسموث 2

* وستهام یک - اورتون 3

جدول رده بندی:

1- لیورپول 29 امتیاز

2- چلسی 26 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- آرسنال 23 امتیاز

4- منچستریونایتد 21 امتیاز(یک بازی کمتر)

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18- فولهام 11 امتیاز(دو بازی کمتر)

19- وست برومویچ 11 امتیاز

20- تاتنهام 9 امتیاز (یک بازی کمتر)