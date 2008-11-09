عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس خبر داد و گفت : در جلسه ای با اعضای شورای نگهبان ایرادات گرفته شده نسبت به این مصوبه بررسی و مورد اصلاح قرار گرفت.

یوسفیان ملا از بررسی ایرادات این مصوبه و اصلاح آن در صحن مجلس و در هفته آینده خبر داد.

مخبر کمیسیون آیین نامه مجلس تصریح کرد: از آنجا که اصلاح مواد آیین نامه بر اساس نیازمندی های اولیه مجلس و به تناسب زمان ارائه خواهد شد بخش دوم بلافاصله پس از قطعی شدن وبه نتیجه رسیدن قسمت اول این اصلاحیه دردستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

یوسفیان ملا یادآور شد: در اصلاح موادی از آیین نامه 3 تا 4 بخش دیگر باقی مانده که در فاصله زمانی مشخصی در دستور کار کمیسیون در آیین نامه قرار خواهد گرفت.