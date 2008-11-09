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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۰۶

برای تامین نظر شورای نگهبان؛

ایرادات آیین نامه داخلی مجلس هفته آینده رفع می‌شود

ایرادات آیین نامه داخلی مجلس هفته آینده رفع می‌شود

مخبر کمیسیون آیین نامه مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس در جلسه ای مشترک خبر داد و گفت: بررسی و اصلاح این ایرادات هفته آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس خبر داد و گفت : در جلسه ای با اعضای شورای نگهبان ایرادات گرفته شده نسبت به این مصوبه بررسی و مورد اصلاح قرار گرفت.

یوسفیان ملا از بررسی ایرادات این مصوبه و اصلاح آن در صحن مجلس و در هفته آینده خبر داد.

مخبر کمیسیون آیین نامه مجلس تصریح کرد: از آنجا که اصلاح مواد آیین نامه بر اساس نیازمندی های اولیه مجلس و به تناسب زمان ارائه خواهد شد بخش دوم بلافاصله پس از قطعی شدن وبه نتیجه رسیدن قسمت اول این اصلاحیه دردستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

یوسفیان ملا یادآور شد: در اصلاح موادی از آیین نامه 3 تا 4 بخش دیگر باقی مانده که در فاصله زمانی مشخصی در دستور کار کمیسیون در آیین نامه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 779569

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