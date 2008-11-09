یکی از بزرگترین بیمارستانهای پایتخت دستگاه سی تی اسکن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارشهای عینی از بیمارستان شریعتی تهران حاکی از آن است که بیماران نیازمند دریافت خدمات سی تی اسکن در هنگام مراجعه به این مرکز درمانی با پاسخ منفی مسئولان بیمارستان مواجه شده و در نهایت مجبور می شوند به بیمارستان دیگری بروند.

یکی از مراجعان به این بیمارستان که پسرش در بازی فوتبال دچار حادثه شده و در کما فرو می رود در تشریح وضعیت بیمارستان شریعتی گفت: از ساعت 11 شب تا 2 بامداد که پسرم در این بیمارستان بود هیچ خدماتی دریافت نکردیم تا از وضعیت جسمی فرزندم مطلع شوم.

این شهروند همچنین از نبود آمبولانس در بیمارستان شریعتی گلایه مند شد و افزود: وقتی قرار شد پسرم را به مرکز دیگری برای سی تی اسکن ببرم با آمبولانسهای خصوصی مواجه شدم که برای انتقال فرزندم 30 هزار تومان طلب کردند.

دکتر عبدالرسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی ایران با تایید موضوعی خرابی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شریعتی، گفت: این دستگاه در سال 1369 نصب شده و در حال حاضر نیز از رده خارج است.

وی عمر استاندارد دستگاههای رادیولوژی را 7 تا 10 سال دانست و افزود: دستگاه سی تی اسکن این بیمارستان باید 10 سال پیش عوض می شد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران یادآور شد: اولین دستگاه سی تی اسکن در خاورمیانه در سال 1972 در بیمارستان شریعتی تهران نصب شد که پس از چند سال کار از رده خارج شد.

صداقت همچنین تاکید کرد: البته مشکل این بیمارستان فقط دستگاه سی تی اسکن نیست بلکه همه دستگاههای رادیولوژی بیمارستان شریعتی قدیمی و از کیفیت نامطلوبی برخوردارند.

از سوی دیگر، رضا ملک زاده رئیس بیمارستان شریعتی نیز ضمن تایید قدیمی بودن دستگاه سی تی اسکن بیمارستان تحت مدیریت خود به خبرنگار مهر گفت: سه سال است به دنبال خرید دستگاه جدیدی هستیم اما هنوز موفق به تهیه آن نشده ایم.

وی در خصوص اینکه چرا بیمارستان شریعتی تاکنون موفق به خرید این دستگاه نشده است، افزود: پس از اینکه درخواست ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح شد با خرید آن مخالفت گردید و ناگزیر شدیم موضوع خرید دستگاه را از طریق پروسه هیات امناء بیمارستان دنبال کنیم که همین مسئله منجر به تاخیر در تهیه دستگاه سی تی اسکن شد.

ملک زاده در عین حال به طی شدن مراحل خرید این دستگاه اشاره کرد و گفت: برای خرید این دستگاه مجبور به گشایش اعتبار و تامین اعتبار آن بودیم که همین مسئله نیز باعث تاخیر چند ماهه در تهیه دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان شریعتی شد.

رئیس بیمارستان شریعتی بدون اشاره به زمان دقیق نصب دستگاه جدید سی تی اسکن در این بیمارستان اظهارامیدواری کرد ظرف 5 ماه آینده شاهد نصب دستگاه جدید که از اروپا خریداری شده باشیم.

وی در خصوص تامین هزینه خرید دستگاه سی تی اسکن با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت هیچ کمکی نکرده است افزود: از محل درآمد بیمارستان بخشی از مبلغ خرید دستگاه تامین شده است.

ملک زاده علت بروز چنین مشکلاتی در بیمارستانها را ناشی از بالا بودن هزینه ها و پایین بودن تعرفه درمان عنوان کرد و گفت: بیمارستان شریعتی مامن آدمهای فقیر مملکت است و از این رو نمی توان زیاد روی درآمد این بیمارستان حساب کرد.