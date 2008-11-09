گزارش تصویری/ دیدار رئیس جمهوری لبنان با مقامهای مصر

میشل سلیمان و حسنی مبارک رؤسای جمهور لبنان و مصر
وزیر خارجه مصر و رئیس جمهوری لبنان
دیدار با «احمد نظیف» نخست وزیر مصر
دیدار با «عمرو موسی» دبیر کل اتحادیه عرب
دیدار با ژنرال «عمر سلیمان» رئیس اطلاعات مصر
عکس/ خبرگزاری مهر- قاهره
قاهره - خبرگزاری مهر: میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان روز گذشته وارد قاهره شد و با مقامهای این کشور از جمله حسنی مبارک رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد.
میشل سلیمان و حسنی مبارک رؤسای جمهور لبنان و مصر
وزیر خارجه مصر و رئیس جمهوری لبنان
دیدار با «احمد نظیف» نخست وزیر مصر
دیدار با «عمرو موسی» دبیر کل اتحادیه عرب
دیدار با ژنرال «عمر سلیمان» رئیس اطلاعات مصر
عکس/ خبرگزاری مهر- قاهره
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