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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

گزارش تصویری/ دیدار رئیس جمهوری لبنان با مقامهای مصر

گزارش تصویری/ دیدار رئیس جمهوری لبنان با مقامهای مصر

قاهره - خبرگزاری مهر: میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان روز گذشته وارد قاهره شد و با مقامهای این کشور از جمله حسنی مبارک رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد.



میشل سلیمان و حسنی مبارک رؤسای جمهور لبنان و مصر

وزیر خارجه مصر و رئیس جمهوری لبنان

دیدار با «احمد نظیف» نخست وزیر مصر

دیدار با «عمرو موسی» دبیر کل اتحادیه عرب

دیدار با ژنرال «عمر سلیمان» رئیس اطلاعات مصر

عکس/ خبرگزاری مهر- قاهره

کد مطلب 779584

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