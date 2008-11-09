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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

خراسان رضوی با کمبود پزشک متخصص مواجه است

خراسان رضوی با کمبود پزشک متخصص مواجه است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در حال حاضر در کشور با کمبود پزشک متخصص روبرو هستیم و استان خراسان رضوی نیز از این مشکل مستثنی نیست.

دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر استان خراسان نیازمند امکانات و تجهیزات پزشکی است و این امکانات در برخی بخش ها باید توسعه یابد تا بتوان شرایط را در بخش خدمات درمانی برای مردم هموار تر ساخت.

وی ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در دو بیمارستان قدیمی مشهد تصریح کرد: مهاجرت بیماران از شهرستانهای اطراف و کمبود امکانات و تخت در دو بیمارستان قدیمی مشهد باعث ایجاد مشکلات برای هر دو طرف این مساله شده است.

نماینده مردم  مشهد و کلات افزود: مشکلات کمبود نیرو و اعتبار مسایلی نیست که نماینده یا مردم به آن پاسخگو باشند بلکه باید این مشکلات را وزارتخانه بهداشت و درمان مرتفع سازد .

کد مطلب 779595

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