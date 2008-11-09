توزیع خانه به خانه لامپهای کم مصرف آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، امیر یاقوتی با اشاره به این مطلب اظهار داشت: وزارت نیرو در راستای همسو شدن با اهداف دولت، توزیع خانه به خانه لامپهای کم مصرف را با هدف کنترل مصرف برق از طریق ارگانهای نظارتی که شرکتهای توزیع نیروی برق هستند به اجرای در آورده است.

وی گفت: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به عنوان اصلی ترین ارگان تاثیر گذار بر مصرف برق با برنامه ریزیی های خاصی ازجمله تکمیل جداول پشت قبوض برق ، تسهیلاتی را برای مشترکین به منظور دریافت لامپ های کم مصرف یارانه ای در نظر گرفته است.

وی افزود: این شرکت با هدف ارزیابی نیاز مصرف مشترکان به لامپ کم مصرف یارانه ای به انتشار جدول اطلاعات طرح توزیع لامپ ، یارانه ای در پشت قبوض برق اقدام کرده است که در این جدول تکمیل اطلاعاتی شامل نام ، نام خانوادگی ،شماره تلفن باکدپستی ،نوع و تعداد لامپهای مصرف شامل سرپیچ معمولی ( آفتابی و مهتابی ) و سرپیچ کوچک ( لوستری ) خواسته شده است و مشترکان با تکمیل اطلاعات یاد شده می توانند این شرکت را در خدمت رسانی بهتر یاری رساند.

به گفته یاقوتی اطلاعاتی یاد شده پس از برداشت قبوض برق از طریق سامانه بانکی در اختیار این شرکت قرار گرفته و مبنای هر گونه برنامه ریزی بعد برای طرح فروش خانه به خانه لامپ های کم مصرف به صورت غیر نقدی و توزیع هدفمند لامپ به قیمت یارانه ای است.

معاون خدمات مشترکین و بازار برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ جامعه هدف در این طرح را 2 میلیون و 500 هزار مشترک خانگی ذکر کرد و گفت: سهمیه توزیع لامپ کم مصرف یارانه ای در این طرح 10 میلیون شعله لامپ در نظر گرفته شده که از 6 ماهه دوم سال جاری اجرا خواهد شد.

وی همچنین گفت: این شرکت در قبوض مرحله چهارم ( مهر ماه گذشته ) با نصب تراکت هایی در خصوص مزایای استفاده ازلامپ های کم مصرف اطلاع رسانی کرده است.

یاقوتی با اشاره به توسعه فرهنگ استفاده از لامپهای کم مصرف در کشور و همچنین برنامه عملیاتی وزارت نیرو، متذکر شد: دریافت اطلاعات از مردم برای نیازسنجش به لامپهای کم مصرف صورت می گیرد و با توجه به اطلاعات در خواستی که در پشت قبض برق مشترکان ذکر شده و جدولی که شامل نوع و تعداد لامپهای کم مصرف است ، اطلاعات برای نیاز سنجی کسب می شود.

معاون خدمات مشترکین و بازار برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خاطرنشان کرد: شرکت توانیر با هدف جمع آوری لامپهای رشته ای موجود و جایگزینی لامپهای کم مصرف ، یارانه هایی به کارخانه های تولید کننده لامپهای کم مصرف در داخل اعطا کرده تا قیمت لامپی که در اختیار مشترک قرار می گیرد 60 درصد ارزانتر از قیمت ، تمام شده باشد، به این معنا که مشترک فقط 40 درصد قیمت تمام شده را می پردازد و 60 درصد آن توسط دولت به صورت یارانه پرداخت می شود.

یاقوتی در پایان متذکر شد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور رفاه حال مشترکان صنعت برق برای تهیه لامپهای کم مصرف ، توزیع کنندگان متعددی از جمله فروشگاههای شهروند، تعاونیهای محلات، غرفه های سیار در سطح شهر و همچنین مناطق برق 21 گانه این شرکت را انتخاب کرده است و با توسعه این طرح سایر ارگانهای شهری مانند شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را نیز به همکاری دعوت می کند.