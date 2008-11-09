گزارش بان کی مون درباره نقض گسترده حقوق بشر از سوی رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، در این گزارش آمده است: احداث منازل جدید در شهرکها طی پنج ماهه نخست سال جاری میلادی افزایش پیدا کرده است به طوری که در مدت مشابه سال گذشته 240 منزل مسکونی در شهرکها احداث شده که این رقم در سال جاری به 433 واحد مسکونی رسیده است.

در این گزارش تاکید شده است که 33 درصد از شهرکها در اراضی متعلق به فلسطینیان احداث شده اند.

بان کی مون همچنین اظهار داشته است که خشونت شهرک نشینان و عدم توقف آن از سوی اسرائیل نقض حقوق بشر به شمار می رود.

وی ضمن بیان اینکه محاصره نوارغزه یک میلیون و 500 هزار فلسطینی را تحت محاصره خود قرار داده است، نسبت به اوضاع دشوار اجتماعی و اقتصادی ساکنان این منطقه هشدار داده شده است.

دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه بیش از 200 دستگاه آمبولانس به دلیل وجود ایست های بازرسی دیر به محل وقوع حادثه رسیده اند، گفت: این موضوع نشان می دهد که اسرائیل به تعهدات خویش در قبال عبور و مرور آزادانه فلسطینیان عمل نکرده است.

وی افزود: از 33 هزار دانش آموز و دو هزار مدرس ساکن در قدس شرقی، شش هزار دانش آموز و 650 مدرس به هنگام رسیدن به مدرسه با مشکلات بسیاری مواجه می شوند که در نتیجه آن از هر سه دانش آموز یک نفر از تحصیل چشم پوشی می کند.

بان کی مون در پایان اسرائیل را برچیدن تمامی شهرکهایی که از مارس 2001 تاکنون احداث شده اند، توقف خشونت شهرک نشینان، اجرای قطعنامه های شورای امنیت، دادگاه بین المللی لاهه و قوانین حقوق بشر تشویق کرد.