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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

استقرار 35 روحانی در روستاهای کاشمر و خلیل آباد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر گفت: با تلاش اداره تبلیغات اسلامی کاشمر و همکاری مردم و شوراهای اسلامی 35 روحانی طرحهای هجرت و استقرار جهت انجام امور تبلیغی و مذهبی در روستاهای شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد مستقر شده اند.

حجت الاسلام سید کاظم سالاری، در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر افزود: یکی از فعالیتهای پر برکتی که در سایه نظام اسلامی در سطح کشور انجام شده و می شود موضوع طرح استقرار روحانیون در اقصی نقاط کشور است که در دو قسمت روحانیون طرح هجرت و طرح استقرار انجام می شود.

وی افزود: روحانیون طرح استقرار زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی و روحانیون طرح هجرت زیر مجموعه معاونت تبلیغ و آموزش حوزه علمیه قم هستند.

وی همچنین حفظ امنیت ملی، ایجاد انس و الفت و تحکیم وحدت بین مردم، حضور چشمگیر مردم در مناسبتهای ملی و مذهبی، همراهی در کارهای عمرانی مربوط به روستاها و ارائه راهکار در این زمینه و همچنین تبلیغ و آموزشهای مختلف مذهبی را از جمله ثمرات طرح استقرار روحانیون در روستاها دانست و افزود: تعدادی از همسران این روحانیون خود از تحصیل کردگان حوزه هستند که در این روستاها در امر آموزش های مذهبی ویژه بانوان به فعالیت مشغول می باشند.

وی از تقاضای تعداد زیادی از روستاها برای اعزام روحانی خبر داد و تصریح کرد : در تلاش هستیم تا با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی، تعداد دیگری از روحانیون را به روستاهای متقاضی اعزام نماییم.

کد مطلب 779631

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