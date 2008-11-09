میراث یزد، تبریز و اردبیل روی میز ثبت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز دولت آبادی با اعلام این خبر گفت: با توجه به نزدیک شدن زمان تعیین شده جهت ارسال پرونده پیشنهادی جهت بررسی در کمیته یونسکو تلاش برای تدوین و نهایی سازی این پرونده ها سرعتی مضاعف یافته است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به رقابت خوبی که میان سه پرونده مطروحه در این زمینه وجود دارد ادامه داد: هر سه پرونده دارای ارزشهای منحصر بفردی است که قابلیت ثبت در فهرست جهانی را دارا می باشد،‌ اما با توجه به اینکه هر سال تنها یک پرونده مستقل میراث کالبدی از هر کشور برای بررسی پذیرفته می شود، ما ناگزیر از انتخاب یک پرونده از این میان خواهیم بود.

دولت آبادی گفت: هم اکنون تیمهای کارشناسی جهت تدوین و تکمیل این 3 پرونده در معاونت میراث فرهنگی مستقر شده اند و ظرف هفته های آتی این پرونده ها بصورت کامل نهایی خواهند شد.

معاون میراث فرهنگی افزود: پس از بررسی پرونده ها در شورای عالی ثبت و با در نظر گرفتن همه جوانب امر پرونده پیشنهادی ایران برای ارسال به یونسکو مشخص خواهد شد.