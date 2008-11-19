داروخانه ها 5 ماه است که مطالبات خود را از بیمه ها نگرفته اند

دکتر سیدجمال سعید واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین گزارشها سازمان تامین اجتماعی مطالبات مرداد ماه داروخانه ها را پرداخت کرده است و فعلا دو ماه عقب است.

به گفته وی بیشترین حجم مطالبات داروخانه های تهران از سازمان تامین اجتماعی است. به طوری که از 1700 داروخانه تهران حداقل 1500 داروخانه با تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند.

واقفی ادامه داد: هر داروخانه ماهانه به طور متوسط 5/1 میلیون تومان از بیمه تامین اجتماعی طلب دارد که با این اوصاف اگر هر داروخانه بابت دو ماه شهریور و مهر سه میلیون تومان طلب داشته باشد رقمی بالغ بر 45 میلیارد ریال مطالبات داروخانه های تهران از بیمه تامین اجتماعی است.

دبیر انجمن داروسازان ایران در مورد مطالبات داروخانه ها از سازمان بیمه خدمات درمانی نیز گفت: مطالبات داروخانه ها از بیمه خدمات درمانی به مراتب کمتر از تامین اجتماعی است و شاید رقم آن حدود دو سوم مطالبات تامین اجتماعی باشد.

وی همچنین میزان مطالبات داروخانه ها از بیمه نیروهای مسلح را کمتر از خدمات درمانی دانست و در عین حال افزود: بیمه نیروهای مسلح بیشترین تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها را دارد به طوری که این پرداختها با فاصله 8 ماهه صورت می گیرد که به دلیل مبلغ کم آن داروخانه ها نسبت به این وضعیت عادت کرده اند.

چندی پیش نیز دکتر رهبر مژدهی آذر، عضو شورای عالی داروخانه های ایران نیز در گفتگو با خبرنگارمهر از تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها انتقاد کرده و عنوان داشته بود که بیمه ها طبق قانون باید 60 درصد مطالبات داروخانه ها را در هنگام ارائه صورت حساب پرداخت کنند.

به گفته وی 40 درصد مابقی مطالبات نیز باید در مدت دو ماه به حساب داروخانه ها واریز شود که چنین چیزی هیچ وقت اتفاق نمی افتد.

عضو شورای عالی داروخانه های ایران در مجموع عملکرد سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه ها را بهتر از سازمان بیمه خدمات درمانی و نیروهای مسلح عمل می کند.