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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۷

اعزام روحانی به 70 مرکز آموزشی جنوب کرج انجام می شود

کرج - خبرگزاری مهر: اعزام روحانی به 70 مرکز آموزشی جنوب شهرستان تا پایان آذر ماه سال جاری صورت می گیرد.

کارشناس امور فرهنگی و تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی جنوب شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: اعزام روحانی به مراکز آموزشی با هدف برگزاری جلسات تبلیغی، پاسخگویی به سئوالات اعتقادی و اقامه نماز جماعت صورت می گیرد.

حجت الاسلام عبدالرضا کیاحیرتی ادامه داد: به دلیل ضرورت حضور مستمر روحانیون در مراکز آموزشی با هماهنگیهای به عمل آمده با آموزش و پرورش از ابتدای سال تحصیلی جدید، 37 نفر مبلغ و مبلغه به مدارس و مراکز آموزشی منطقه اعزام شده اند.

وی در خصوص نشست مبلغین و ائمه جماعات شرکتهای تابعه توانیر در جنوب کرج افزود: چند روز قبل، نشست مشترک ائمه جماعات، مبلغین و ائمه جماعات و مسئولین امور فرهنگی شرکتهای تابعه توانیر برگزار شد که از هدف از برگزاری این نشست، بررسی عملکرد و نیازهای تبلیغی مربوطه بود.

کارشناس امور فرهنگی و تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی جنوب شهرستان کرج خاطرنشان کرد: در حال حاضر، 113 روحانی در شرکتها، کارخانجات، دوایر دولتی، نظامی و انتظامی ، در زمنیه های امور تبلیغی، پاسخگویی به سئوالات و شبهات و نیز اقامه نماز فعالیت می کنند که از این تعداد، شش نفر در شرکتهای تابعه وزارت نیرو در منطقه جنوب کرج به انجام وظیفه مشغول هستند.
کد مطلب 779666

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