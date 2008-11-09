گفتگو با فیلیپ راث در "نگاه نو"

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و نهمین شماره این فصلنامه همچنین مطالبی از نویسندگان و منتقدانی از جمله آیزایا برلین، محمدرضا نیکفر، آدام لشچینسکی، مارتا نوسبام، رومن رولان، فیلیپ راث، محمدرحیم اخوت، جواد مجابی، مفتون امینی، محمود درویش، قطب الدین صادقی، کیومرث مرادی و خسرو ناقد منتشر را در بردارد.

محمدرضا نیکفر در کوشش برای یافتن پاسخی به این سوال که "شرق چگونه شرق شد" مقاله ای را با عنوان "غرب چگونه غرب شد؟" در این نشریه منتشر کرده است.

"سنت و بی سنتی فلسفی" عنوان مقاله ای از حسین معصومی همدانی است که در آن از نگاهی ویژه به وضعیت فلسفه در ایران پرداخته شده است.

نگاه نو همچنین در مطلبی درباره الکساندر سولژنیتسین نویسنده روس که تابستان امسال از دنیا رفت به زندگی وی و مواضع مخالفانش پرداخته است. گفتگوی مطول فیلیپ راث با ایوان کالیما عنوان مطلبی دیگر از نگاه نو است که در سال 1990 اندکی پس از فروپاشی کمونیسم در چکسلواکی صورت گرفته است.

این فصلنامه در بخش هنری خود پرونده ای را ویژه علی نصیریان گشوده و در آن به زندگی حرفه ای این هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون پرداخته است.