معرفی جایگزین ترومن سال آینده / به نیمکت نشینی حدادی هم افتخار می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان که با رایکو ترومن و کسب عنوان یازدهمی به کار خود در بازی های المپیک 2008 پکن پایان داد در حال حاضر روزهای بدون سرمربی را سپری می کند و قرار است این وضعیت حداقل تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد.

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب اظهارداشت: از حساسیت مسابقات جام ملت های 2009 چین و انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی که با کمک وی بتوانیم قهرمانی در این رقابت ها را تکرار کنیم، غافل نیستیم اما دراین مورد شتاب و عجله بیهوده را جایز نمی دانم.

وی افزود: در حال حاضر تمام بازیکنان بسکتبال درگیر مسابقات باشگاهی هستند. رقابت های لیگ برترو حتی دسته اول هم فشرده تراز آن برگزار می شود که بتوان برپایی اردوی تیم ملی را جریان بازی ها لحاظ کرد. در این شرایط حضور سرمربی برای تیم ملی و آغاز همکاری با وی درایران تا حد زیادی بی فایده است.

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به اینکه برای انتخاب سرمربی آینده تیم ملی عجله نمی کنیم تاکید کرد: البته بررسی گزینه های پیشنهادی و یا مورد نظر را ادامه می دهیم اما فعلا برای عقد قرار با هیچ فردی اقدام نمی کنیم. در واقع جامعه بسکتبال تا پس از نوروز 88 نباید منتظر سرمربی جدید تیم ملی باشد. این اتفاق در خوشبینانه ترین حالت روزهای پایانی سال جاری اتفاق می افتد.

"سازمان تیم های ملی فدراسیون بسکتبال با وجود نامشخص بودن وضعیت سرمربی تیم ملی این رشته گروه ویژه ای را مامور ارزیابی بازیکنان شاغل در لیگ برتر برای دعوت به اردوی تیم ملی به منظور حضور شایسته در جام ملت های 2009 چین که حکم رقابت های انتخابی جام جهانی 2010 ترکیه (3 تیم) راهم دارد، کرده است."

مشحون ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: هرهفته اعضای این گروه در محل برگزاری دیدارهای مختلف لیگ برتر در تهران و شهرستان ها حاضر شده و وضعیت تمام بازیکنان را زیر نظر می گیرند تا از بهترین ها برای حضور در اردوهای آتی تیم ملی استفاده شود. البته در این مورد به نظر و دیدگاه ناظران بازی ها هم توجه می کنیم.

رئیس فدارسیون بسکتبال خطاب به بازیکنانی که تیم ملی بسکتبال را دربازی های المپیک همراهی کردند، گفت: آنها نباید از حضور دوباره خود در جمع ملی پوشان اطمینان داشته باشند. تمام ملی پوشانی که در جام ملت های ژاپن قهرمان آسیا شدند در بازی های المپیک چین نبودند. تکرار این اتفاق برای مسابقات سال آینده دور از ذهن نیست. فقط بهترین ها به تیم ملی فراخوانده می شوند چرا که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی درآسیا سهمیه بازی های جهانی را می خواهیم.

با این شرایط وضعیت بازیکنانی نظیر صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی که در لیگ های فرانسه و آمریکا مشغول هستند، چگونه و توسط چه کسانی ارزیابی می شود؟

مشحون در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: حضور این دو بازیکن در لیگ های اروپا و آمریکایی به تنهایی برای اطمینان از شایستگی آنها جهت حضور دوباره در تیم ملی کافی است. حتی مواردی همچون نیکمت نشینی هم مانع از دعوت دوباره نخواهد شد. حضور حامد حدادی در معتبرترین لیگ بسکتبال جهان، حتی به عنوان یک نیمکت نشین محض هم حاکی از توانایی های بالای وی است و به آن افتخار می کنیم.