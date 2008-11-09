کشف بیش از 17هزار سکه تقلبی در استان مرکزی

سردار نبی الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد سکه تقلبی در شهرستانهای خمین و شازند کشف شده و در این رابطه 23 نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شده اند.

وی با اشاره به سو استفاده افراد کلاهبردار در تهیه و فروش اشیا تقلبی عتیقه و باستانی از جمله سکه‌های تقلبی اظهار داشت: استان مرکزی به لحاظ قدمت تاریخی و فرهنگی از دیرباز دستخوش اعمال مجرمانه سودجویان بوده است.

وی عنوان کرد: برخی افراد کلاهبردار، اشیاء و سکه های تقلبی را به عنوان اشیاء و سکه های عتیقه و باستانی به فروش می رسانند و از این راه مبالغ زیادی دریافت می کنند.

سردار حیدری یادآورشد: نیروی انتظامی در انجام وظایف خود و برخورد با مجرمان در حفظ و حراست از میراث فرهنگی مصمم بوده و با افراد متخلف در این زمینه برخورد جدی دارد.

وی در ادامه از متوقف شدن یک محموله کالای قاچاق به ارزش بیش از 400 میلیون ریال در دلیجان خبر داد و افزود: ماموران انتظامی این شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون به رانندگی فردی اهل و ساکن گناوه مشکوک و آن را مورد بازرسی قرار می‌ دهند.

حیدری متذکر شد: در بازرسی از کامیون یاد شده مقادیر زیادی لوازم یدکی خودرو شامل فیلتر بنزین، شمع، لنت ترمز، ترموستات و 18هزار عدد انواع لوازم آرایشی فاقد مدارک قانونی حمل، کشف و ضبط شد.