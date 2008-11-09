بسیاری از اراضی خوزستان به زهکشی نیاز داند

مجتبی اکرم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اراضی زیر شبکه کرخه به عنوان نمونه ای از اراضی نیازمند به زهکشی در خوزستان اظهار داشت: 35 هزار هکتار از اراضی زیر شبکه کرخه به زهکشی نیاز دارند که اگر این امر انجام نشود کشاورزی در این منطقه با مشکلات بسیاری مواجه می شود.

وی از وجود دو رودخانه کرخه و کارون و نیز مجاورت با دریا به عنوان عوامل ایجاد کننده الزام زهکشی در بخشی از اراضی خوزستان نام برد و بیان داشت: به دلیل دو عامل یادشده، سطح آب زیرزمینی و سطح ایستایی آب در اراضی قرار گرفته شده بین کرخه و کارون و دریا و نیز میزان شوری و غلیایی بودن زمینهای این محدوده بالا است که این امر، لزوم توجه بیشتر مسئولین به امر زهکشی بسیاری از اراضی خوزستان را بیش از پیش آشکار می کند.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ادامه داد: طی چهار پنج سال آینده باید حداقل 400 هزار هکتار از اراضی خوزستان زهکشی شود، زیرا این امر، بخش قابل توجهی از مشکلات کشاورزی در این منطقه را برطرف خواهد کرد.

اکرم، بخشی از شالیزارهای شمال را نمونه ای دیگر از اراضی نیازمند به زهکشی در کشور دانست و افزود: حدود نیمی از شالیزارهای شمال کشور که در اراضی پست قرار گرفته نیز به زهکشی نیاز دارد، در حالی که متاسفانه این امر فراموش شده و به همین دلیل در اسرع وقت باید به مسئله رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط اراضی یادشده در شالیزهای شمال و خوزستان ایجاب می کند که زهکشی صورت گرفته در این اراضی از نوع زهکشی کنترل شده باشد.