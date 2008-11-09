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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

یک متخصص:

تنبلی چشم موجب افت تحصیلی می شود

تنبلی چشم موجب افت تحصیلی می شود

افت تحصیلی ناشی از کاهش دقت و تمرکز در کودکان مبتلا به تنبلی چشم از جمله مهمترین پیامدهای بی توجهی خانواده ها به مشکلات بینایی کودکان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جامعه اپتومتری ایران اظهار داشت : تنبلی چشم به دلایل مختلفی از جمله عیوب انکساری، مشکلات ارگانیک مانند آب مروارید مادرزادی و انحراف چشم ایجاد می شود که در صورت توجه و شناسایی زودهنگام توسط خانواده ها و مراکز تخصصی قابل درمان کامل می باشد.

دکتر افسانه هراتی زاده درمان تنبلی چشم را وابسته به سه عامل سن به وجود آمدن تنبلی چشم، مدت زمان سپری شده از ایجاد تنبلی چشم و سن کودک در زمان شروع درمان عنوان کرد و افزود: هر چه از سن شروع تنبلی چشم در کودک بگذرد به همین میزان درمان نیز سخت تر خواهد شد و در این بین همکاری والدین در زمینه انجام مراحل درمان که شامل بستن چشم سالم کودک، انجام تمرینات و بازیهای ویژه بسیار مهم و ضروری است .

هراتی زاده افزود: طرح غربالگری تنبلی چشم که با مشارکت سازمان بهزیستی و جامعه اپتومتری ایران و به صورت رایگان در دفاتر کار اپتومتری و در مهد کودکها توسط مربیان مهد کودک انجام می شود فرصت مناسبی است تا با شناسایی کودکان مبتلا به تنبلی چشم و ارجاع آنها به مراکز تخصصی و اپتومتریستها از افزایش مشکل بینایی آنها کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی کودکان به تنبلی چشم و شروع درمان توسط اپتومتریست لازم است این کودکان تا سن 10 سالگی تحت مراقبت و نظارت متخصصین بینایی و اپتومتریستها قرار گیرند تا از بازگشت بیماری آنها جلوگیری شود.

طرح غربالگری تنبلی چشم کودکان 4 تا 6 سال تا 30 آبان ماه در مهدهای کودک سراسر کشور در حال برگزاری است.

کد مطلب 779677

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