ساعی یک ورزشکار بزرگ برای تمام دنیاست

نایب رئیس فدراسیون جهانی تکواندو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در مورد اعطای کرسی در کمیته های مختلف اتحادیه آسیا به ایران گفت: پیش از این مسئولیتی در اتحادیه آسیا نداشتم ولی اکنون می توانم جوابگوی این موضوع باشم چرا که ایران از قدرتهای تکواندو درجهان است و یک کشور تاثیرگذار در رشد و تعالی تکواندو محسوب می شود.

دای سون لی در مورد استفاده از هوگوی الکترونیکی در مسابقات تکواندو گفت: فدراسیون جهانی تکواندو تاکید دارد که در مسابقات جهانی سال آینده دانمارک از این هوگوها استفاده کند ولی قبل از آن باید یک پروسه طی شود. این هوگوها بعد از اینکه در مسابقات قاره ای مختلف مورد استفاده قرارگرفت بار دیگر در شورای اجرایی جهان مطرح و مورد تایید قرار می گیرد.

رئیس اتحادیه آسیا با اشاره به خداحافظی هادی ساعی اظهارداشت: ساعی یک ورزشکار بزرگ با خصوصیات اخلاقی بارز برای تمام دنیا محسوب می شود. ولی هر ورزشکاری روزی به جایی می رسد که باید از دنیای قهرمانی خداحافظی کند. یک قهرمان خود بهتر از هر کس دیگر می داند که چه زمانی برای این کار مناسب است ولی در کل متاسفم که این قهرمان خداحافظی می کند.

وی در پایان پیرامون مخالفت فدراسیون جهانی با تشکیل فدراسیون غرب آسیا خاطرنشان کرد: مسئولان جهانی با تکواندو غرب آسیا مخالفتی ندارد. آنها تاکنون غیر از فدراسیون های قاره ای زیر مجموعه دیگری نداشته اند. بنابراین فکر نمی کنم با تشکیل فدراسیون غرب آسیا موافق باشند. به هر حال من این پیشنهاد را مطرح می کنم و با طی کردن مراحلی این مهم را به انجام خواهم رساند.