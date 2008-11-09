ششمین دوره لیگ برتر شنا در تهران آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها با حضور تیم های هیئت شنای قزوین، نفت امیدیه، هیئت شنای فارس، هیئت شنای خوزستان، موج های آبی خراسان رضوی، نفت تهران، کوثر رشت، فولاد ماهان سپاهان، هیئت شنای زنجان، البرز کرج وهیئت شنای مازندران در چهار مرحله برگزار می شود و بنا بر اعلام سازمان لیگ شنا، مراحل دوم تا چهارم لیگ به ترتیب 5 و 6 آذرماه ، 2 و3 دی ماه و 23 و24 بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد.

مرحله نخست ششمین دوره لیگ برتر شنای باشگاه های کشور دوشنبه و سه شنبه هفته جاری صبح و عصر با برگزاری 20 ماده رقابتی برگزار خواهد شد که روز دوشنبه و از ساعت 9 صبح، تیم ها در پنج ماده 200 متر کرال پشت،50 مترآزاد،200متر قورباغه، 400 متر آزاد و4 در100 متر مختلط تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

هرتیم شنا می تواند از حداقل 8 شناگر و حداکثر 16 شناگر در هر مرحله استفاده کند. پنجمین دوره لیگ شنا در سال 86 با صدرنشینی تیم های نفت امیدیه ، گرگان تابلو و کارتن مشهد به پایان رسید.