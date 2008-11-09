نقش فعال تر ژاپن در حل بحرانهای خاورمیانه/ گسترش روابط نهادهای غیر دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین دیدار که رضا یوسفیان و نیز سفیر ژاپن حضور داشتند آخرین تحولات منطقه و جهان به ویژه وضعیت پس از انتخابات آمریکا مورد بحث قرار گرفت.

ناکایاما در این دیدار با تاکید بر نقش محوری ایران در جهان اسلام و منطقه خواهان گسترش روابط ایران و ژاپن شد.

خاتمی نیز با یادآوری روابط سازنده و رو به پیشرفت در کشور در دوران اصلاحات خواهان گسترش روابط ایران و ژاپن شد.

وی با تاکید بر اینکه حاکمیت زور، باعث شده است در جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه اوضاع بی ثبات و تهدید کننده ای حاکم شود عدالت و تنظیم روابط بر اساس رعایت متقابل کشورها را تنها راه استقرار صلح پایدار و پیشرفت اقتصادی و انسانی دانست و خواستار آن شد که دولت ژاپن به عنوان دولتی که دارای سابقه خوب و مثبتی در روابط با کشورهای منطقه است نقش فعال تری در حل این بحران ها ایفا کند.

وی همچنین گسترش روابط بین نهادهای غیر دولتی به خصوص احزاب را راه مطمئنی برای درک واقعیت های موجود و تضمینی برای روابط پایدار دو کشور دانست.

ناکایاما ضمن تشکر از انجام این ملاقات از خاتمی برای سفر به ژاپن دعوت کرد.