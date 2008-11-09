علمای هندوستان ارتباط میان تروریسم و اسلام را نفی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ان دی تی وی، این همایش با هدف تصریح این مطلب برگزار شده که جامعه اسلامی دوستار صلح است و اسلام را به هیچ عنوان نمی توان به ترور نسبت داد.

دیروز حدود 6 هزار نفر از علمای مسلمان از سراسر هندوستان فتوایی را علیه ترور امضا کردند.

محمود اسد مدنی از نمایندگان پارلمانی هندوستان گفت: ما می خواهیم با یکدیگر در این رابطه سهیم باشیم و به طور عمومی اعلام کنیم که تروریسم جایگاهی در دین اسلام ندارد و تروریسم را نمی توان به اسلام نسبت داد.

حکیم الدین قاسمی دبیرکل سازمان جماعت علمای هند گفت: هر کس در رابطه با تروریسم متهم است نباید او را به هیچ دینی نسبت داد. افرادی که در چنین فعالیتهایی دست دارند را نمی توان به ادیان مرتبط دانست.

این همایش دو روزه عصر امروز در حیدر آباد با فراخوان جماعت اسلامی هند از دیگر سازمانهای اسلامی و رهبران جامعه مدنی برای همکاری خاتمه خواهد یافت.