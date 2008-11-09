آمریکا ناگزیر به تعامل با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خاور نزدیک واشنگتن در مطلبی به قلم "پاتریک کلاوسون" نوشت: تلاش قابل توجه آمریکا برای تعامل با ایران غیرقابل اجتناب است.

در ادامه این مطلب آمده است: آمریکا باید تلاش زیادی انجام دهد تا نشان دهد که برای مصالحه آماده است، چرا که نتوانسته برای چماقهای ( تهدیدها) بیشتر علیه ایران حمایتها را جلب کند و تنها در صورتی می تواند چنین کاری را انجام دهد که هویجهایی( مشوقها) را هم پیشنهاد دهد.

نویسنده همچنین به زعم خود بدون توجه به موضع یکپارچه مردم و مسئولان ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مدعی شد که تعامل واشنگتن با تهران چالشهایی را در بر خواهد داشت از جمله اینکه می تواند تندروها را در ایران تشویق کند تا بگویند که موضع سخت آنها واشنگتن را مجبور به ارائه مشوقها کرده است.

