دستور العمل بازنشستگي فرهنگيان اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، كاركنان آموزشي با سي سال خدمت تمام (تا پايان مهرماه سال 83)، كليه مستخدمين رسمي كه سن آنان به 65 سال تمام مي رسد، كاركنان اداري اعم از مشمولين بخشنامه 230 سال 51 و سايرين با سابقه 30سال و بيشتر مشمول اين شيوه نامه مي شوند.

براين اساس كاركنان آموزشي شاغل به تدريس كه در طول سال تحصيلي (بعد از مهرماه) واجد شرايط بازنشستگي خواهند شد، در صورتيكه بازنشستگي آنان خللي به امر تحصيل دانش آموزان وارد ننمايد و امكان تامين جانشين آنان وجود داشته باشد با نظر رييس سازمان آموزش و پرورش استان مي توانند بازنشسته شوند.

طبق اين شيوه نامه چنانچه در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي، مناطق با تورم نيروي آموزشي مواجه بوده و مناطقي ديگر دچار كمبود باشند. سازمان آموزش و پرورش استانها مجاز خواهند بود در صورت تمايل و در خواست مستخدم با رعايت ساير ضوابط نسبت به اعزام و انتقال نيروهاي با سابقه خدمت 30 سال و بيشتر و مشمول بازنشستگي براساس نياز دوره و لحاظ رشته و جنس در مناطق برخوردار به مناطق غير برخوردار نيازمند همان استان راسا اقدام و آنها را از بازنشستگي معاف نمايند. همچنين مي تواند بازنشستگي آن دسته از كاركنان كادر آموزشي را كه در سالهاي 80-81-82-83 به عنوان معلم يا مدير نمونه در سطح كشور (ملي) انتخاب شده اند در صورت نياز به مدت يكسال به تعويق اندازند.

روابط عمومي آموزش و پرورش تصريح كرده است: بازنشستگي متقاضيان با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن براي كاركنان مرد و حداقل 20 سال سابقه خدمت بودن شرط سني براي كاركنان زن به شرط عدم نياز به وجود آنان و تورم در رشته و جنس مربوط مجاز بوده و اين قبيل افراد حسب سنوات خدمت از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد.

طبق اين بخشنامه سازمان آموزش و پرورش استان ها (به غير از استان هاي اصفهان، سمنان، شهر تهران، قم، گلستان، گيلان، مازندران و يزد) مي توانند در مناطقي كه در دوره راهنمايي كمبود نيرو دارند تا حد مورد نظر كه در هر صورت از 25 درصد واجدين شرايط بازنشستگي بيشتر نخواهد شد بر حسب رشته و جنسيت مورد نياز افراد مشمول را از بازنشستگي معاف كنند.

در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي چنانچه حداقل 75 درصد نيروي آموزشي مرد و 95 درصد نيروي آموزشي زن مورد نياز با مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر در رشته مورد نظر در هر منطقه قابل تامين نباشد، سازمان آموزش و پرورش استان مي تواند كاركنان آموزشي با سابقه خدمت 30 سال و بيشتر درآن مناطق را تا حد دستيابي به حداقل هاي مذكور از بانشستگي معاف و نيروهاي مازاد بر درصد مذكور را بازنشسته كند.

همچنين اعضاي هياتهاي علمي و مدرسين داراي مدرك تحصيلي دكتري شاغل در دانشگاه شهيد رجايي، مراكز تربيت معلم و آموزشكده هاي فني و حرفه اي درصورت نياز مبرم آن مراكز و تمايل افراد و عدم امكان تامين جايگزين با تاييد روساي دانشگاه و مراكز مذكور مي توانند از بازنشستگي معاف شوند.

گفتني است مسوولين مربوط در هر استان مي بايستي مشموولين اين بخشنامه كه تا پايان مهرماه بازنشسته مي شوند حداكثر تا تاريخ 1/4/83 مشخص و احكام بازنشستگي را با برنامه ريزي مناسب و قدرداني از زحمات و تلاشهاي صادقانه و همكاري آنان به نحوه شايسته اي ابلاغ نمايند.