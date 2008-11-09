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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۲

سرهنگ هاشمی:

یک پنجم خودروهای تهران جای پارک ندارند

یک پنجم خودروهای تهران جای پارک ندارند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اینکه فضای 5 میلیون متر مربعی پارک اتومبیل تهران جوابگوی 755 هزار خودرو است گفت: 3 میلیون و 600 هزار خودرو در تهران رفت و آمد می کنند و این فضای پارک پاسخگوی نیاز شهر تهران نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هاشمی با اعلام این خبر در گفتگو با دبیرخانه دومین کنفرانس شهر الکترونیکی اظهار داشت: خلاء شهر الکترونیکی و عدم توجه به خدمات الکترونیکی آسیبهای فراوانی را به شهرهای بزرگ از جمله تهران وارد می کند و از این رو نیازمند توجه به شاخصها و ضرورتهای شهر الکترونیکی برای حل مسائل مختلف شهری از جمله ترافیک هستیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بر مدیریت سفر و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاههای مختلف تاکید کرد و گفت: چرا برخی از دستگاهها مثل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای برگزاری آزمونهای سراسری به شیوه 50 سال گذشته عمل می کنند و برای هر آزمون میلیونها داوطلب و خانواده آنها را به تهران می کشانند.

وی جمعیت شب تهران را 7 میلیون و 600 هزار نفر اعلام کرد و گفت: جمعیت روز تهران 10 میلیون است و روزانه 15 تا 20 میلیون سفر در تهران صورت می گیرد که با ارائه خدمات الکترونیک می توانیم این این سفرها را مدیریت و به استانداردهای مورد نظر نزدیک کنیم.

سرهنگ هاشمی بر فعال شدن دبیرخانه دائمی شهر الکترونیکی تاکید کرد و گفت: دستاوردهای علمی و اجرایی و کاربردی کنفرانسهای شهر الکترونیک و فعالیت دائمی دبیرخانه آن می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلا به شهر تهران و سایر شهرهای کشور باشد.

 راهنمایی و رانندگی شهر تهران به عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق شهر الکترونیکی نقش سازنده ای در برگزاری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی دارد.

کد مطلب 779719

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