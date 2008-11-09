پومسه کاران ایران مدالهای طلا را درو کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای تکواندو غرب آسیا روز گذشته با حضور تیم هایی از ایران ، بحرین، اردن ، عراق و سوریه در خانه تکواندو آغاز شد.

در اولین روز این مسابقات رقابتهای پومسه (فرم) برگزار شد که مدالهای طلا به نمایندگان ایران تعلق گرفت. در رده سنی 14 تا 18 سال، مهدی جمالی از ایران اول شد. "مطری النیمت" از اردن در مکان دوم ایستاد، و "یحیی درغام" از قطر به همراه "کنان شرابی" از سوریه مشترکاً سوم شدند.

در رده سنی 19 تا 30 سال، حسین بهشتی از ایران در مکان نخست قرار گرفت "عثمان بلارس" از قطر دوم شد، "موید ناصر" از اردن در کنار "عدنان العرب" از سوریه سوم مشترک شدند. در رده سنی 31 تا 40 سال، حسین موسی نیاز از ایران در مکان نخست ایستاد.

در رده سنی 41 تا 50 سال، علی براری از ایران اول شد. در رده سنی 51 سال به بالا، قربان دلشاد در مکان نخست ایستاد. در بخش تیمی زیر 35 سال، تیم ایران اول شد، اردن در مکان دوم ایستاد و سوریه جای سوم قرار گرفت. در بخش تیمی بالای 35 هم ایران اول شد.