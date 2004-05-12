حقوق مشروع ايران در استفاده از فن ‌آوري صلح ‌آميز هسته اي مورد تاييد الجزاير است

به گزارش خبرگزاري مهر، كمال خرازي و احمد او يحيي روابط دو كشور را بسيار ممتاز توصيف كردند و پيشينه فرهنگي و مبارزات مردم دو كشور عليه استعمار را از نقاط مشترك يكديگر برشمردند.

نخست‌وزير الجزاير اظهار داشت: روابط با ايران متنوع شده و تمام زمينه‌هاي همكاري را در ابعاد مختلف در برمي‌گيرد. ديپلماسي دو كشور تامين‌ كننده منافع كشورهاي اسلامي و جنوب است و الجزاير مواضع سياسي ايران از جمله حقوق مشروع ايران در استفاده از فن ‌آوري صلح ‌آميز هسته اي را تاييد مي‌كند.

وي تصريح كرد : در ايران حركت‌ هاي خوبي در جهت ايجاد رفاه رشد و تقويت بنيه اقتصادي به وجود آمده كه ما آن را در خدمت منافع كشورهاي اسلامي مي ‌دانيم.

احمد او يحيي همكاري در زمينه ‌هاي فني و نساجي و بخش‌ هاي خصوصي دو كشور و همچنين همكاريهاي علمي و فرهنگي را مهم ‌ترين زمينه‌ هاي همكاري مشترك برشمرد .

خرازي نيزدر اين ديدار با تشريح دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران خوداتكايي را مهم‌ ترين هدف جمهوري اسلامي ايران دانست و با اشاره به همكاري ‌هاي مشترك دو كشور گفت: هر دو كشور چالش‌هاي مشتركي را پيش رو دارند كه جهاني شدن از مهمترين آنهاست و همكاري جنوب جنوب موجب تامين منافع و شكوفايي اقتصادي و رفاه اجتماعي خواهد بود.

وزير امور خارجه كشورمان افزود: بايد از تجارت و مبادله كالا به سمت سرمايه‌گذاري مشترك و ايجاد ارتباط ميان دومنطقه بزرگ خليج فارس و مديترانه حركت كرد.

خرازي پتروشيمي و ايجاد خط خودروسازي در الجزاير را از زمينه‌هاي مناسب همكاري‌هاي صنعتي دو كشور دانست.

در اين ديدار بر تبادل هيئت‌هاي كارشناسي براي اجرايي كردن توافقات ميان دو كشور تاكيد شد. همچنين برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي در آينده نزديك مورد توافق قرار گرفت.

سيد كمال خرازى وزير امور خارجه كشورمان صبح امروز پس از ورود به الجزيره با عبدالعزيز بلخادم وزير امور خارجه الجزاير نيزديدار و در خصوص روابط دو جانبه و اوضاع بين المللي گفت و گو كرد.

وزير امور خارجه دريك سفر سه روزه در الجزاير به سر مي برد .

لازم به ذكر است كه در انتخابات رياست جمهوري اخير در اين كشور، عبدالعزيز بوتفليقه با كسب 83 درصد آراي در انتخابات رياست جمهوري الجزاير به پيروزي رسيد و در سمت خود ابقاء شد.

انتخابات رياست جمهوري الجزايربا نظارت نمايندگان سازمان هاي بين المللي از جمله اتحاديه عرب برگزار شد.



