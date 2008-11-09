به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد کاظم دلخوش درجلسه امروز مجلس گفت: در طی جلسات کارشناسی و در فاصله زمانی دو گزارش، به لحاظ اهمیت بحث " هدفمند شدن یارانه ها" کمیسیون ویژه از نمایندگان و مسئولان کارگروه تخصصی طرح تحول در دولت خواست که در جلسات کمیسیون تا تعیین تکلیف و بررسی کامل بخش یارانه های طرح تحول ، صرفا به مباحث یارانه ها پرداخته و مجموعه مطالعات و بررسی های انجام شده را به کمیسیون ارائه نماید.

وی افزود :‌ کمیسیون با استماع نتایج مدل های به کار گرفته شده جهت ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در شاخص های مهمی مانند تورم، تولید ملی واشتغال ، کارگروه نشست تخصصی خود را با حضور استادان مجرب دانشگاه کارشناسان مرکز پژوهش ها و تعدادی از اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت تشکیل داد.

به گفته مخبر کمیسیون ویژه اقتصادی، نتایج بررسی های دقیق و مباحث مفصل علمی این نشست این بود که " مدل های به کار رفته، گرچه زحمات زیادی برای آنها کشیده شده است، لکن به نتایج قابل اطمینان منجر نمی شود،" و تنها حاکی از آن است که شوک قیمتی حاملهای انرژی به جهش بزرگی در قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد ،‌ بدون آنکه بتوان مقدار آن را با اطمینان تعیین نمود و یا طریقه جبران آن به طور مشخص پیش بینی شود.

وی ادامه داد:‌ بنابراین کمیسیون ویژه به این نتیجه رسید که به رغم تلاشهای بسیار زیاد و ارزشمند متخصصین دولت، نمی توان درجمع بندی مدل های یاد شده برای هدفمند کردن یارانه ها، به این مدل ها اتکا نمود و به نتایج مطلوب رسید بویژه که نتایج این مدلها عموما آثار تورمی بخشی از عوامل واقعی را نشان می دهد که به دور از واقعیت است.

دلخوش با اشاره به اینکه پیش نویس اولیه لایحه دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی " به طور غیر رسمی " به کمیسیون ارائه شده و نمایندگان دولت اظهار نظرهای کلی پیرامون آن ارائه نمودند خبرداد : مقرر گردید درصورت تقدیم لایحه توسط دولت به صورت رسمی ،با توجه به اسناد بالا دستی مانند سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به آن پرداخته شود. نظر غالب کمیسیون ویژه بر این نکته استوار است که بسیاری از موضوعات و مفاد لایحه پیشنهادی دولت را می توان به صورت دو مرحله ای بخشی در مدت باقیمانده از برنامه چهارم اجرا شده و بقیه در قالب برنامه پنجساله پنجم توسعه تدوین وتصویب شود.

وی همچنین اعلام کرد : تاکنون دولت محترم وکارگروه تخصصی طرح تحول ، پاسخ اکثر سئوالات مطرح شده درکمیسیون ویژه را که بخشهایی ازآن در گزارش اول نیز آمده بود، برای اعضای کمیسیون ویژه بیان ننموده و روشن نکرده اند وعمده پرسشهای اساسی همچنان به قوت خود باقی است. البته در هنگام تنظیم گزارش نامه ای از وزیر محترم اقتصاد و دارایی دریافت شد که هنوزدرکمیسیون بررسی نشده است.

دلخوش گفت: کمیسیون ویژه ضمن ارج نهادن به اقدامات دولت محترم پیرامون طرح تحول اقتصادی ،موکدا اعلام می نماید که اجرای این طرح نیازمند مطالعات تکمیلی ، بررسی های بیشتر ، تصویب قوانین موردنیاز ، رعایت تدریج زمانی و تامین منابع مالی برای اجرای کامل آن به ویژه با توجه به کاهش در آمدهای نفتی می باشد و هر گونه شتاب زدگی در اجرای ناقص آن و یا پرداخت هر گونه وجه خارج از ضوابط قانونی و بودجه ای و عدم اقناع اعضای کمیسیون ویژه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصلحت کشور نیست و بایستی ازآن پرهیز نمود. همچنین لازم است هر گونه اقدام در این خصوص دربودجه سالانه منعکس گردد.

مخبر کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد : همانگونه که در گزارش اول نیز قید گردیده ، کمیسیون ویژه با عزم و اراده جدی در حال بررسی ابعاد طرح تحول اقتصادی دولت بوده و با رویکرد مثبت در خصوص مطالعات ،برنامه های اجرایی و شیوه های نظارتی آن پرداخته و به طور منظم نتایج کار را به اطلاع مردم شریف ایران و نمایندگان معزز آنان خواهد رساند.