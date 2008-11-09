تحولات اخیر جهانی بهترین فرصت برای اجرای طرح تحول است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در همایش طرح تحول اقتصادی که پیش از ظهر امروز با حضور جمعی از اساتید دانشگاه ها، اقتصاد دانان، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر آموزش و پرورش و وزیر راه و ترابری در تالار 600 نفره وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب به دنبال یک نظام اقتصادی مبتنی بر استعداد های ملی و پایدار بوده ایم اما متاسفانه تا کنون هرگز به آنچه مد نظر دلسوزان کشور بوده نرسیده ایم و مشکلات اقتصادی و عدم رضایتمندی در این زمینه همواره یکی از مشکلات جامعه بوده است.

وی با بیان اینکه مشکلات امروز اقتصادی جهان بر ضرورت انجام طرح تحولات اقتصادی در کشور تاکید می کند، تصریح کرد : نظام اقتصادی که نظام سلطه برای جهان ترسیم کرد به گونه ای است که اولا اقتصاد همه جهان را به یک کانون اصلی تصمیم گیر متصل می کند به طوری که از یک مرکز می توان بر اقتصاد همه دنیا تسلط داشت ویژگی دوم این است که کانون اصلی اقتصادی جهان از هرنوع کار اقتصادی در دیگر نقاط سود خواهد برد، ویژگی سوم هم این است که اگر ضرری به کانون اصلی اقتصادی دنیا وارد شود سایر اقتصادهای جهانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: نظام اقتصادی سلطه همین امروز هم می خواهد ضرر خود را از جیب دیگران تامین کند که البته بخشی از آن بی اراده انجام می شود و ضررهایی نسبت به متصل بودن به اقتصاد جهانی بر ما تحمیل می گردد.

احمدی نژاد با بیان اینکه ما نیازمند یک اقتصاد مستقل و در خدمت تعالی انسان هستیم، گفت: فکر می کنیم جامعه بشری در خدمت اهداف اقتصادی نیست وباید اقتصاد در خدمت جامعه بشری باشد وما باید مدلی بر این محور تدوین کنیم. وی تصریح کرد: امروز ناکارآمدی اقتصاد لیبرال مشخص است لذا باید جلسه مجزایی برای نقد این نظام اقتصادی از سوی کارشناسان و با حضور صاحبنظران امور اقتصادی انجام شود و بعد از آن به برنامه ریزی در این زمینه بپردازیم.

جز بخش کوچکی مربوط به بانک ها و گمرکات ، در اجرای طرح تحول اقتصادی نیاز به قانون جدید نداشتیم

رئیس جمهور طرح تحول اقتصادی را بر مبنای سند چشم انداز توسعه کشور و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی خواند و اظهار داشت: جز بخش کوچکی مربوط به بانک ها و گمرکات ، در اجرای طرح تحول اقتصادی نیاز به قانون جدید نداشتیم که این دو مفهوم دارد؛ مفهوم اول اینکه دیگران هم راه حل مشکلات اقتصادی کشور را همین موضوع می دانستند و علاقه مند به اجرای آن بودند و مفهوم دوم اینکه دولت در ادامه خواست درست دلسوزان نظام حرکت می کند.

احمدی نژاد افزود: از آنجایی که مجلس محترم ابراز تمایل برای مشارکت در طرح تحول اقتصادی و ارائه نظرات خود را داشت ما هم پذیرفتیم که لایحه ای را به مجلس ارائه کنیم تا با هماهنگی کامل این کار پیش برود.وی با بیان اینکه باید اقتصادی مبتنی بر استعدادهای ملی خودمان را در کشور طراحی کنیم، خاطر نشان کرد: باید از مدل های اقتصادی 100 و 200 سال گذشته فاصله بگیریم و در یک قالب جدید به طراحی مدل اقتصادی داخلی بپردازیم.

رئیس شورای عالی اقتصاد با انتقاد از مصاحبه هایی که از سوی برخی افراد در خصوص آسیب پذیری اقتصاد ایران از معضل اقتصادی جهانی انجام یا صورت گرفته است ،‌ گفت: با درایت کارشناسان داخلی و تحریم هایی که به لطف خدا علیه ما صورت گرفت در اقتصاد جهانی هضم نشدیم و کمترین آسیب را از معضل اقتصادی جهان داشتیم چه بسا اگر با اقتصاد جهانی گره خورده بودیم به مقدار زیادی از معضل اقتصادی جهان آسیب می دیدیدم.

احمدی نژاد تاکید کرد: قطعا و قطعا به لطف خدا جزء کشورهایی هستیم که از معضل اقتصادی جهان کمترین آسیب را دیده ایم اما باید این مقدار را هم به صفر برسانیم و راه حل این موضوع طراحی اقتصادی مبتنی بر استعدادهای داخلی کشور است.

وی اضافه کرد: باید به دنبال یک اقتصاد واقعی و داخلی باشیم معتقدیم که بانک ها در این زمینه باید به درستی عمل کنند و قدرت پولی آنان بر پایه عدالت و در خدمت تولید و جامعه باشد.

رئیس جمهور یکی از معانی ربا را 4 الی 5 برابر شدن قدرت خرید بدون پشتوانه مالی خواند و گفت: نظام بانکی ما باید به قاعده درستی رهنمون شود چون در اقتصاد فعلی ما بانک همه کاره است و بدون آن نمی توان کاری انجام داد.

احمدی نژاد گفت: چه کسی گفته است سیاست های دولت های متوالی آمریکا باید به عنوان تئوری علمی در آید؟ اساتید ما مطمئنا بهتر از آنها اقتصاد را می فهمند.

وی توزیع فعلی یارانه ها را در کشور در نهایت به نفع دهک های بالا و به ضرر دهک های پایین جامعه دانست و تصریح کرد حرفی که می گوید اقتصاد خود بازار را تنظیم می کند یک دروغ بزرگ است.

حرفی که می گوید اقتصاد خود بازار را تنظیم می کند یک دروغ بزرگ است

رئیس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه دولت باید بداند یارانه ها را به چه کسی و با چه هدفی می دهد، افزود: این موضوع باید هدفمند شود ، ناله ما از این است که دلارهای نفتی به صورت مستقیم وارد بازار می شود که البته نباید بشود و راه آن هدفمند کردن یارانه ها و تامین برخی هزینه های دولت از این طریق است.

احمدی نژاد تصریح کرد: هزینه مدیریت دولت باید از بخش مالیاتها تامین شود این امر منجر به مدیریت مصرف و منابع خواهد شد. لایحه تنظیم شده اقتصادی نیز عمدتا بخشی از آن مربوط به هدفمند ساختن یارانه هاست که اثری فوری و تاثیر مستقیم دارد ، البته کارهای مربوط به اموربانکی کمی زمان براست که در زمان مقتضی خود انجام خواهد شد ولی مطمئنا این کار از بزرگترین تحول هایی است که در بخش اقتصادی کشور انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ما هم از تحت فشار قرار گرفتن مردم کشورهایی که دچار معضل اقتصادی شده اند به عنوان کشوری مسلمان ناراحتیم، گفت: ما در عین حال از زمین خوردن یک نظام ظالمانه به هیچ عنوان ناراحت نیستیم ،‌ البته متاسفانه عده ای سخنانی را در باب تاثیر پذیری اقتصادی ما از معضل اقتصاد جهانی می زنند که انسان متعجب می شود.

رئیس شورای عالی اقتصاد تاکید کرد: عده ای متاسفانه واردات را گناه کبیره می دانند اما سعی ما بر این است که صادراتمان بیش از وارداتمان شود. تراز ما هم اکنون مثبت است اما متاسفانه نفتمان را می فروشیم که باید سعی کنیم از صدور مواد اولیه کشور جلوگیری کنیم و بیشتر هنر، کار و صنعتمان را به جهان صادر کنیم.

احمدی نژاد تحولات اخیر اقتصادی دنیا را فرصتی بی نظیر برای کشور دانست و خاطر نشان کرد: این بهترین فرصت تاریخی برای اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه هاست.

تنها کشوری که قدرت آن را دارد که الگوی اقتصادی به جهان معرفی کند ایران است

وی با بیان اینکه عده ای فقط به دنبال ایراد گرفتن از انجام کارها و انتقاد هستند تصریح کرد: زمانی که از این افراد راهکار می خواهیم سکوت می کنند که معنای این کارشان به هیچ عنوان مشخص نیست ، چه کسی گفته است ما نمی توانیم به دنیا الگوی اقتصادی بدهیم چرا که امروز نیاز آن در جهان هست و سایر کشورها از ما مطالبه خواهند کرد و تنها کشوری که قدرت آن را دارد که الگوی اقتصادی به جهان معرفی کند ایران است چرا که دیگر کشورها فاقد مبانی نظری مستحکمی هستند.

رئیس جمهور ادامه داد: با انجام طرح تحول اقتصادی به سرعت می توانیم هزینه های دولت را از محل درآمد نفتی کاهش داده و باز توزیع عادلانه ای داشته باشیم و ریشه های تورم را بخشکانیم.

احمدی نژاد با تاکید براینکه نباید از انجام یک کار بزرگ اقتصادی در کشورهراس داشته باشیم، گفت: در این زمینه هر چه زمان را عقب تر بیندازیم به ضرر کشور خواهد بود. ای کاش این کار در دهه های قبل اجرایی می شد اما حالا هم باید جلوی افسوس بیشتر را بگیریم.

وی در پایان با بیان اینکه باید الگوی اقتصادی داخلی خود را طراحی کنیم، خاطر نشان کرد: طرح تحول اقتصادی با نگاه اقتصاد پایدار و درون زا و رفع موانع رشد اقتصادی کشور تهیه شده است و از کسانی که برای اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن اقتصاد لیبرال تلاش می کنند تشکر می کنم.