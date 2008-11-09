64 درصد خانه های برزول همدان تخریبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدحسن موسوی پیش از ظهر امروز در کارگروه مسکن و شهر سازی استان همدان با بیان اینکه برای بازسازی منازل مسکونی شهروندان برزولی به هر خانوار 12 میلیون تومان وام بازسازی مسکن اختصاص می یابد، اظهار داشت: متاسفانه در شهر برزول بیش از نیمی از ساختمان ها تخریبی است.

موسوی با اظهار تاسف از آمار بالای ساختمان های تخریبی در شهر برزول خاطرنشان کرد: شهروندان برزولی که منازل آنها دارای سند است می توانند از تسهیلات وام 12 میلیونی بهره مند شوند.

معاون عمرانی استاندار همدان در مورد ساختمان های فاقد سند نیز افزود: برای ترمیم این ساختمان ها 75 میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.

یکی از مشاورین طرح توسعه شهر برزول نیز در این کارگروه گفت: جمعیت شهر برزول در آخرین سرشماری دو هزار و 713 نفر عنوان شده است.

سیاوش افشار سطح کل شهر را 74 هکتار عنوان کرد و افزود : سرانه ناخالص در این شهر 258 متر مربع برای هر نفر است.

وی خاطرنشان کرد: این شهر دارای 16 آبادی است و بیشترین فعالیت اقتصادی آن کشاورزی با 46.1 درصد است و بخش صنعتی 37.1 و بخش خدمات 16.8 از فعالیت های اقتصادی این منطقه را شامل می شود.

افشار یادآور شد: تا پایان سال جاری طرح توسعه شهر برزول تهیه می شود.