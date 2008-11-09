"شاخص های کیفی عملکرد دولت" در مازندران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی دانشگاه مازندران صبح یکشنبه در این سمینار که با حضور استادان و دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و اداری برگزار می شد، شرکت کنندگان به ‌ارزیابی کیفی عملکرد دولت در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران طی سالهای 96 تا 2007 میلادی پرداختند.

احمد جعفری صمیمی با اشاره به اینکه در گذشته، زمین، کار و سرمایه به عنوان عوامل رشد کشورها در نظر گرفته می شد، تصریح کرد: امروزه نقش این عوامل سنتی کمرنگ شده و فاکتورهای جدیدی چون سرمایه اجتماعی، فناوری اطلاعات ‌و ارتباطات، دانش واعتماد جایگزین آنها شده اند.

معاون پژوهشی دانشگاه در ادامه به شش شاخص ارتباط متقابل میان دولت و مردم، کارایی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت قانونمندی و کنترل فساد اشاره و خاطرنشان کرد: یافته ها نشان داده که کشورهایی که در این شاخصها توانسته اند به رشد دست یابند عملکرد بهتری بر جای گذاشته اند.

اقتصاددان کشورمان با اذعان به لزوم برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه، وضعیت توسعه علمی ایران را در چند سال اخیر چشمگیر توصیف کرد و در خصوص شاخصهای اقتصادی لازم برای توسعه بیش از پیش گفت: نتیجه مطالعات این تحقیق که شامل بررسی کشورهای آمریکا، سنگاپور، افغانستان و ایران بود نشان داد که کشورمان در این زمینه باید تلاش بیشتری به کار بندد.

وی توانمندیها و امکانات ایران را برای دستیابی به اهداف اقتصادی سند چشم انداز مناسب دانست و گفت: ‌در میان شش شاخص یاد شده ایران در زمینه کنترل فساد عملکرد مناسبتری نسبت به پنج شاخص دیگر داشته است.