افزایش 32 درصدی شکایات مردمی از شرکت برق استان مرکزی

غلامرضا خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: کمبود برق در پی خشکسالی تابستان گذشته در کشور از دلایل افزایش میزان شکایات و درخواستهای مردمی است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری 82 درخواست در واحد رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی رسیدگی شده است.



وی عنوان کرد: درخواست انشعاب، روشنایی معابر، ترانس سوختگی و جابجایی شبکه های توزیع از موارد عمده مطرح شده در پرونده هاست.

خیرخواه افزود: در این مدت مدیریت برق اراک و نواحی مرکز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان شکایات و در خواست های مردمی را به خود اختصاص داده است.



وی اظهار داشت: شکایات ثبت شده از واحد رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکردهای وزارت نیرو، واحد ارتباطات مردمی توانیر، نمایندگان شهرستانهای مختلف در مجلس شورای اسلامی، استانداری و فرمانداری برای پیگیری و پاسخگویی به کمیته رسیدگی شکایات و در خواست های مردمی شرکت توزیع نیروی برق استان ارجاع می شود.







