بلر در برابر پارلمان عكسهاي شكنجه زندانيان عراقي را تقلبي خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز ، بلر ادعا كرد : عكسهايي كه توسط ديلي ميرور چاپ شد و نشان مي داد كه سربازان عراقي شكنجه مي شوند تقلبي است .

وي همچنين وجود مداركي در مورد شكنجه سيستماتيك بازداشت شدگان عراقي توسط نيروهاي انگليسي را رد كرد و گفت : تا روز دوشنبه اين هفته هرگز گزارش صليب سرخ را نخوانده بودم .

وي گفت : هيچ مدركي مبني بر شكنجه سيستماتيك و يا خودداري مقامات از تحقيق در مورد اتهامات وارده به آنها وجود ندارد و تنها مدرك موجود همان عكسها است كه تقريبا مطمئن هستم تقلبي هستند .

گفتني است پيش از اين توني بلر در برابر تلويزيون فرانسه از در خصوص مسئله شكنجه زندانيان عراقي از عراقيها عذرخواهي كرده بود .