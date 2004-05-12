به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز ، بلر ادعا كرد : عكسهايي كه توسط ديلي ميرور چاپ شد و نشان مي داد كه سربازان عراقي شكنجه مي شوند تقلبي است .
وي همچنين وجود مداركي در مورد شكنجه سيستماتيك بازداشت شدگان عراقي توسط نيروهاي انگليسي را رد كرد و گفت : تا روز دوشنبه اين هفته هرگز گزارش صليب سرخ را نخوانده بودم .
وي گفت : هيچ مدركي مبني بر شكنجه سيستماتيك و يا خودداري مقامات از تحقيق در مورد اتهامات وارده به آنها وجود ندارد و تنها مدرك موجود همان عكسها است كه تقريبا مطمئن هستم تقلبي هستند .
گفتني است پيش از اين توني بلر در برابر تلويزيون فرانسه از در خصوص مسئله شكنجه زندانيان عراقي از عراقيها عذرخواهي كرده بود .
در تلاش براي خنثي كردن رسوايي شكنجه زندانيان
بلر در برابر پارلمان عكسهاي شكنجه زندانيان عراقي را تقلبي خواند
توني بلر نخست وزير انگليس امروز در تلاش براي آرام كردن رسوايي شكنجه زندانيان در نطق هفتگي خود در برابر مجلس عوام عكسهاي مربوط به شكنجه زندانيان عراقي توسط سربازان انگليسي را تقلبي خواند .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز ، بلر ادعا كرد : عكسهايي كه توسط ديلي ميرور چاپ شد و نشان مي داد كه سربازان عراقي شكنجه مي شوند تقلبي است .
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