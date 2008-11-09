سیاست واقتصاد آمریکا اسیر چالشهای ساختاری/ لزوم قطع ارتباط با دوره بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، "فردریک سوته" روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت: براساس آنچه که ما در ماههای گذشته از تبلیغات انتخاباتی باراک اوباما شنیده ایم، برنامه های وی براساس امیدواری و اصلاحات پایه گذاری شده است.

اقتصاددان فرانسوی از دانشگاه جرج میسن افزود: البته باید این نکته را نیز یادآور شد که جان مک کین از حزب جمهوریخواه نیز امید داده بود چهار سال آینده از هشت سال گذشته بسیار بهتر خواهد بود.

سوته در پاسخ به این سئوال که چطور می توان فهمید اوباما چه تغییراتی را می تواند برای مردم آمریکا به همراه آورد، اظهار داشت: از دوران کاری اوباما پاسخ های زیادی نمی توان فهمید. برخی فکر می کنند که وی یک سوسیالیست است و بعضی نیز از بازگشت عقاید و ایده های دوران "فرانکلین روزولت" رئیس جمهوری وقت آمریکا که توانست آمریکا را از بحران 1929 میلادی خارج کند، سخن به میان می آورند.

روزولت تنها رئیس جمهوری آمریکا بود که در سالهای 1933، 1937، 1941 و 1945 میلادی برای چهار مرتبه متوالی برای این سمت برگزیده شد.

Frédéric Sautet

به گفته این اقتصاددان فرانسوی، برای درک بهتر مسیر حرکت مالک جدید کاخ سفید باید به نکات اولین حرکت وی توجه کرد. جرج بوش رئیس جمهوری کنونی آمریکا در حالی که مدافع آزادی عمل است، اما این کشور را در مسیر مخالف حرکت داده است. در حقیقت، آمریکا در حال سقوط به سمت یک بحران مهم پیش می رود که از چشم انداز نگران کننده ای برخوردار است.

محقق دانشگاه جرج میسن در ادامه گفت: در این رابطه می توان به کسری بودجه سه درصدی در سال جاری میلادی، افزایش قابل توجه بدهی کشور، بالاترین مخارج نظامی در طی 60 سال اخیر در آمریکا با 500 میلیارد دلار برای پنتاگون، و همچنین سیاست پولی که بسوی توسعه طلبی بیشتر پیش می رود، اشاره کرد.

سوته خاطرنشان کرد: اوباما دیدگاه تغییرات خود را بر روی سیاست خارجی، بهداشت، آموزش و پرورش، محیط زیست و بویژه نظام مالیاتی متمرکز کرده است. این دیدگاه ها همگی پیامدهای قابل توجهی بر بودجه دارند.

وی در ادامه گفتگوی خود با روزنامه فیگارو افزود: اوباما قول یکهزار میلیارد دلار هزینه جدید در چهار سال آینده را داده که دستکم 115 میلیارد آن سالانه برای گسترش بهداشت بکار گرفته خواهد شد. اگر پیشنهادها برای هزینه ها ملموس باشند، راه حل های سرمایه گذاری نیز بسیار کمتر خواهد شد.

محقق دانشگاه جرج میسن در ادامه گفت: در حقیقت، نظام مالیاتی جدید برای افراد با درآمد بالای 250 هزار دلار در سال و برخی شرکت ها همچون شرکت های نفتی و اسلحه سازی مطمئنا نخواهد توانست درآمد بیشتری عاید دولت آمریکا کند.

وی همچنین با اشاره به تسلط حزب دموکرات بر ریاست جمهوری و کنگره افزود: در حقیقت، در اغلب اوقات در زمانی که دو حزب مخالف در کنگره و ریاست جمهوری حضور داشته باشند، کیفیت سیاست اقتصادی آمریکا بهتر می شود.

سوته با طرح این مسئله که اوباما به طور مستقیم به مشکلات بنیادین حمله نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: مخارج دولتی در سالهای آینده به علت بازنشستگی ها، بهداشت، کمک های بهداشتی و بالا رفتن سن جامعه بیشتر خواهد شد. در این راستا، در نظر گرفتن اصلاحات عمیقی در مخارج دولتی بسیار ضروری خواهد بود.

وی گفت: رئیس جمهوری منتخب آمریکا قصد قطع ارتباط با سالهای ریاست جمهوری بوش را دارد، اما تمایل وی برای انجام تغییرات مجبور به تابعیت از وضعیت اقتصادی و بودجه کشور خواهد بود. تا روز 20 ژانویه که بوش قدرت را به اوباما واگذار کند، می تواند مسائل شگفت انگیز جدیدی برای دولت جدید به نمایش گذارد. این مدت 10 هفته ای نیز می تواند به عنوان فرصتی برای ایجاد بی نظمی در جنبه های اقتصادی با هدف توقف برنامه های جدید اوباما باشد.

سوته خاطرنشان کرد: دوران گذار برای اوباما و برنامه های آتی وی بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

این اقتصاددان فرانسوی در پایان اظهار داشت: می توان این نتیجه را گرفت که احتمال موفقیت سیاست های اوباما برای حل مشکلات بزرگ کنونی بسیار کم است.

نکاتی درباره فردریک سوته

فردریک سوته متولد فرانسه و ساکن در آمریکا، فارغ التحصیل از دانشگاه دلفین پاریس با درجه دکتراست. وی عضو تحقیقاتی مرکز مرکاتوس دانشگاه جرج میسن آمریکاست و در عین حال یکی از اقتصاددانان برجسته کمیسیون تجاری نیوزیلند و همچنین تحلیلگر برجسته وزارت خزانه داری این کشور به شمار می رود.

این اقتصاددان مشهور فرانسوی بویژه در زمینه های موسسات، تغییرات اجتماعی، نظام های مالیاتی و کارآفرینی تحقیقات خود را انجام داده است.