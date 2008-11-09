شطرنجبازان ایران برای هشتمین بار در المپیاد جهانی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای المپیاد جهانی 2006 شطرنج از 23 آبان ماه (13 نوامبر) با شرکت نمایندگان 157 کشور جهان در درسدن آلمان آغاز می شود.

تیم ملی شطرنج کشورمان در دو بخش مردان و زنان و با هدایت خسرو هرندی (سرمربی) و حسین آریانژاد (مربی) در این دوره از رقابت های المپیاد جهانی شرکت می کنند.

احسان قائم مقامی، الشن مرادی، امیر باقری، مرتضی محجوب، شجاعت قانع، شادی پریدر (استاد بزرگ)، آتوسا پورکاشیان و شایسته قادرپور (استاد بین الملل)، میترا حجازی پور و مونا سلمان ماهینی (استاد فیده) اعضای تیم اعزامی به مسابقات آلمان هستند. احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ایران که در تابستان سال جاری از عنوان قهرمانی خود در تورنومنت بین‌المللی درسدن دفاع کرد نیز به عنوان سرگروه تیم ایران در این رقابت‌ها وارد صحنه خواهد شد.

بازی های المپیاد جهانی شطرنج هر دو سال یک بار به میزبانی یکی از کشورهای عضو فدراسیون جهانی این رشته (فیده) برگزار می شود. پیش از این تمام تیم های شرکت کننده در این مسابقات در قالب یک گروه و به روش سوئیسی رقابت خود را با یکدیگر ادامه می دادند. اما امسال مسابقات المپیاد جهانی شطرنج با شیوه ای جدید از سوی مسئولان فیده برگزار می شود.

در روش جدید اتخاذ شده تیم های اعزامی به آلمان با توجه به میانگین درجه بین المللی بازیکنانشان در رده بندی اولیه قرار گرفته و بر اساس آن گروه بندی می شوند تا طی 11 دور به مصاف حریفان خود روند.

این برای هشتمین بار است که فدراسیون شطرنج ایران، ورزشکاران این رشته را به مسابقات المپیاد جهانی اعزام می کند. شطرنجبازان کشورمان از سال 1994 حضور در معتبرترین رقابت های تیمی شطرنج جهان را آغاز کردند. نمایندگان کشورمان در المپیاد 2006 ایتالیا با 10 پله صعود در جمع 40 تیم برتر مردان و 30 تیم برتر زنان قرار گرفتند.