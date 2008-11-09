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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴

لاریجانی :

وزیر جهاد مشکلات بودجه خشکسالی را رفع کند

وزیر جهاد مشکلات بودجه خشکسالی را رفع کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون کشاورزی درباره عملکرد دولت در زمینه قانون متمم بودجه سال 87 جهت جبران خسارات خشکسالی از وزیر جهاد خواست مشکلات اجرایی این مصوبه را رفع کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه و بعد از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اشکالات اجرای قانون متمم بودجه که برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی به تصویب رسیده بود اظهار داشت: در گزارشی که کمیسیون کشاورزی ارائه کرد مشخص شد بودجه ای که مجلس در آن زمان با سرعت تصویب کرد در برخی موارد با تعلل مواجه شده و موارد آن در گزارش کمیسیون مطرح شد .

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: وزیر جهاد مکلف بود در پایان مهر ماه درباره اجرای آن مصوبه به مجلس گزارش بدهد و نه تنها این کار انجام نشد بلکه بعد از چند ماه مشخص شد در بخش هایی از اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد.

وی درادامه از کمیسیون کشاورزی خواست نسبت به این موضوع رسیدگی بیشتری داشته باشد و یاد آور شد: وزیر جهاد نیز سریعا  این اشکالات را رفع کند و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

کد مطلب 779788

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