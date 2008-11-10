آمادگی بهزیستی برای کمک به تحصیل دانش آموزان معلول در مدارس عادی

دکتر کاظم نظم ده در مورد تحصیل دانش آموزان معلول در مدارس عادی به خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث عادی سازی و یا تلفیق آموزشی معلولان به خصوص معلولان جسمی، حسی و حرکتی مانند افراد نابینا و ناشنوا و همچنین معلولانی که توانایی آموزش در مدارس عادی را دارند اصلی است که در همه جای دنیا انجام می شود.

وی ادامه داد: اجرای این موضوع یکی از شاخصهای توسعه یافتگی و بالا بودن سطح خدمات توانبخشی و آموزشی در کشورها محسوب می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: باید به کودک معلول در حین ارائه خدمات آموزشی و یکپارچه خدمات ویژه نیز ارائه شود و این حق طبیعی همه معلولان است که همانند افراد عادی از خدمات لازم بهره مند شوند و نباید به بهانه های مختلف کودکان معلول را از دریافت خدمات آموزشی منع کرد.

وی اظهار داشت: آموزش معلولان در مدارس عادی بیش از 3 دهه است که در کشورهای توسعه یافته صورت می گیرد.

وی در خصوص اخراج دانش آموز معلول از مدرسه نیز گفت: تا کنون آموزش و پرورش همکاری خوبی در خصوص تحصیل دانش آموزان معلول داشته است و دلیل اخراج این دانش آموز باید بررسی شود شاید به دلیل نیاز به خدمات توانبخشی بوده که ما می توانیم با در اختیار گذاشتن خدمات توانبخشی این مشکل را برطرف کنیم.

نظم ده با اشاره به اینکه هم اکنون تعدادی از معلولان درمدارس عادی درس می خوانند گفت: دانش آموزان معلول برای تحصیل در مدارس عادی نیاز به دریافت خدمات توانبخشی ویژه دارند بنابراین چنانچه مدرسه ای برای ارائه این خدمات با مشکل مواجه است بهزیستی آمادگی دارد این خدمات را در اختیار آنها قرار دهد و در این زمینه همکاری های لازم را با آموزش و پرورش داشته باشد.

وی افزود: چنانچه نتوانیم خدمات ویژه برای معلولان فراهم کنیم بنابراین تحصیل دانش آموزان در مدارس عادی گاهی به ضرر آنان خواهد بود.