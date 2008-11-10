  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

کاظم نظم ده خبر داد :

آمادگی بهزیستی برای کمک به تحصیل دانش آموزان معلول در مدارس عادی

آمادگی بهزیستی برای کمک به تحصیل دانش آموزان معلول در مدارس عادی

معاون توانبخشی بهزیستی گفت: برخورداری از امکانات آموزشی مدارس حق طبیعی معلول است و بهزیستی آمادگی دارد برای تحصیل دانش آموزان معلول در مدارس عادی خدمات توانبخشی در اختیار مدارس قرار دهد.

دکتر کاظم نظم ده در مورد تحصیل دانش آموزان معلول در مدارس عادی به خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث عادی سازی و یا تلفیق آموزشی معلولان به خصوص معلولان جسمی، حسی و حرکتی مانند افراد نابینا و ناشنوا و همچنین معلولانی که توانایی آموزش در مدارس عادی را دارند اصلی است که در همه جای دنیا انجام می شود.

وی ادامه داد: اجرای این موضوع یکی از شاخصهای توسعه یافتگی و بالا بودن سطح خدمات توانبخشی و آموزشی در کشورها محسوب می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: باید به کودک معلول در حین ارائه خدمات آموزشی و یکپارچه خدمات ویژه نیز ارائه شود و این حق طبیعی همه معلولان است که همانند افراد عادی از خدمات لازم بهره مند شوند و نباید به بهانه های مختلف کودکان معلول را از دریافت خدمات آموزشی منع کرد.

وی اظهار داشت: آموزش معلولان در مدارس عادی بیش از 3 دهه است که در کشورهای توسعه یافته صورت می گیرد.

وی در خصوص اخراج دانش آموز معلول از مدرسه نیز گفت: تا کنون آموزش و پرورش همکاری خوبی در خصوص تحصیل دانش آموزان معلول داشته است و دلیل اخراج این دانش آموز باید بررسی شود شاید به دلیل نیاز به خدمات توانبخشی بوده که ما می توانیم با در اختیار گذاشتن خدمات توانبخشی این مشکل را برطرف کنیم.

نظم ده با اشاره به اینکه هم اکنون تعدادی از معلولان درمدارس عادی درس می خوانند گفت: دانش آموزان معلول برای تحصیل در مدارس عادی نیاز به دریافت خدمات توانبخشی ویژه دارند بنابراین چنانچه مدرسه ای برای ارائه این خدمات با مشکل مواجه است بهزیستی آمادگی دارد این خدمات را در اختیار آنها قرار دهد و در این زمینه همکاری های لازم را با آموزش و پرورش داشته باشد.

وی افزود: چنانچه نتوانیم خدمات ویژه برای معلولان فراهم کنیم بنابراین تحصیل دانش آموزان در مدارس عادی گاهی به ضرر آنان خواهد بود.

کد مطلب 779789

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها