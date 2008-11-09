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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۳۲

80 درصد شغلهای بلاتصدی شهرداری مشهد تعیین وضعیت می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر اداری و رفاهی شهرداری مشهد گفت: تا سه ماه آینده 80 درصد شغلهای بلاتصدی شهرداری مشهد اعلام خواهد شد.

اصغر منجمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص صدور مجوز استخدام در پست های بلاتصدی شهرداری مشهد افزود: تا سه ماه آینده مجوز 80 درصد پست های بلاتصدی شهرداری از پایتختت اعلام خواهد شد که بعد از آن آزمون استخدامی برای کارکنان برگزار شده و به محض قبولی در این آزمون از نظر وضعیت خدمتی، افراد نیروی رسمی و پیمانی شهرداری محسوب می شوند.

وی گفت: مشهد به عنوان اولین کلان شهر مذهبی در تعیین تکلیف پرسنل شهرداری از باب آزمون استخدامی به تبدیل وضعیت پرسنل اقدام کرده است.

وی با اشاره به سخنان شهردار بر لزوم این تبدیل وضعیت اذعان داشت: تبدیل وضعیت همکاران شرکتی به قراداد مستقیم با شهرداری و استفاده از مزایای قراداد پیمانی شهرداری از موکدات شهردار مشهد است.

منجمی خاطر نشان ساخت: به مناسبت میلاد امام رضا (ع) کارتهای خرید کارکنان شهرداری هر یک به مبلغ 30 هزار تومان شارژ شده است و کسانی هم که در شرکت های تامین نیروی شهرداری هستند از سال گذشته به غیر از کارانه تمام مزایای کارکنان رسمی را دریافت می کنند.

کد مطلب 779794

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