  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

"آلزایمر" معتمدی به پیش‌تولید می‌رسد

"آلزایمر" معتمدی به پیش‌تولید می‌رسد

فیلم سینمایی "آلزایمر" به کارگردانی احمدرضا معتمدی و تهیه‌کنندگی مسعود اطیابی از یکماه دیگر وارد مرحله پیش‌‌تولید می‌شود.

اطیابی درباره ساخت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت:‌ از یکماه دیگر کارهای مربوط به پیش‌تولید "آلزایمر" را جدیتر پیگیری خواهیم کرد و انتخاب بازیگران و سایر عوامل را به آن زمان موکول کرده‌ایم.

وی با اشاره به تاخیر در صدور پروانه ساخت فیلم افزود: مدت زمانی که برای صدور مجوز صرف شد بسیار طولانی بود و همین مسئله موجب شد من و آقای معتمدی از ساخت فیلم منصرف شویمو اما صدور آن موجب شد دوباره به فکر تولید "آلزایمر" بیفتیم و از یکماه دیگر با انجام کارهای اولیه وارد مرحله پیش‌تولید می‌شویم.

"آلزایمر" داستانی فلسفی و معناگرا با موضوع احساس بیگانگی دارد. معتمدی اردیبهشت گذشته فیلمنامه "آلزایمر" را مورد بازنویسی قرار داد و از آن زمان در انتظار صدور مجوز ساخت این فیلم بوده است.

کد مطلب 779797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها