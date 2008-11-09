اطیابی درباره ساخت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت:‌ از یکماه دیگر کارهای مربوط به پیش‌تولید "آلزایمر" را جدیتر پیگیری خواهیم کرد و انتخاب بازیگران و سایر عوامل را به آن زمان موکول کرده‌ایم.

وی با اشاره به تاخیر در صدور پروانه ساخت فیلم افزود: مدت زمانی که برای صدور مجوز صرف شد بسیار طولانی بود و همین مسئله موجب شد من و آقای معتمدی از ساخت فیلم منصرف شویمو اما صدور آن موجب شد دوباره به فکر تولید "آلزایمر" بیفتیم و از یکماه دیگر با انجام کارهای اولیه وارد مرحله پیش‌تولید می‌شویم.

"آلزایمر" داستانی فلسفی و معناگرا با موضوع احساس بیگانگی دارد. معتمدی اردیبهشت گذشته فیلمنامه "آلزایمر" را مورد بازنویسی قرار داد و از آن زمان در انتظار صدور مجوز ساخت این فیلم بوده است.