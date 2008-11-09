اولین فضاپیمای کشور هند در نزدیکی سطح ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی هندوستان از نزدیک شدن فضاپیمای چاندرایان به سطح ماه و جذب این فضاپیما توسط مدار گرانشی ماه خبر داد.

در حال حاضر این فضاپیما در نزدیکی قطب این کره قرار داشته و با کاهش مجدد سرعت، این فضاپیما به مدار ماه نزدیک شده و می تواند پروژه 2 ساله خود را آغاز کند. چاندریان که در 22 اکتبر 2008 از مرکز "سریهاریکوتا" در جنوب هندوستان به فضا پرتاب شد، اولین فضاپیمای کشور هند محسوب می شود که میدان گرانشی زمین را ترک کرده و به نزدیکی ماه رسیده است.

ماموریت این فضاپیما جمع آوری اطلاعات به منظور تهیه نقشه ای کامل از از سطح ماه، خصوصیات و میزان پراکندگی مواد مختلف در این سیاره اعلام شده است.

نیروی مورد نیاز این فضاپیما از صفحات خورشیدی 700 واتی تامین شده و تجهیزات درونی آن توسط کشور هند و برخی کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده، انگلستان و آلمان تولید شده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، در عین حال کاوشگری کوچک از این فضاپیما برای عبور از مدار ماه و قرار گیری بر سطح آن در چاندریان تعبیه شده است که طی عبور از این مسیر به اندازه گیری و بررسی ساختار اتمسفر ماه خواهد پرداخت و پرچم کشور هند را بر سطح کره ماه به اهتزار در خواهد آورد.