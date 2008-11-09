برگزیدگان دو بخش جایزه اصفهان مشخص شدند

زینب وکیلی دبیر ششمین جایزه ادبی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن داوریها دربرخی از بخشهای این جایزه خبر داد و گفت: در داوری نهایی بخش تک داستان که روز گذشته انجام شد 710 اثر برای شرکت در این بخش از جایزه ارسال شده بود که داوری آنها به پایان رسید.

وی افزود: همچنین 56 اثر به بخش ادبیات فانتزی ارسال شده که داوری این آثار هم انجام شده است. از میان آثار ارسالی به هر کدام از این دو بخش هم 3 اثر برتر و 6 اثر تقدیری مشخص شدند. داوریهای این بخش از جایزه در تهران انجام شده است و در روز اختتامیه جوایز آنها اهدا می شود.

وکیلی اضافه کرد: تا پایان وقت امروز نیز برگزیدگان بخشهای رمان و مجموعه داستان جایزه مشخص می شوند. در بخش مجموعه داستان 61 اثر دریافت کرده بودیم که با انجام داوریها در مرحله نخست 17 اثر به مرحله بعد راه یافت. در بخش رمان نیز 51 اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که با داوری آنها 14 اثر به مرحله دوم راه پیدا کرد. در هر کدام از این دو بخش 3 اثر برگزیده خواهند شد و اثر شایسته تقدیر نیز نخواهیم داشت.

دبیر ششمین جایزه ادبی اصفهان با بیان اینکه "307 اثر برای حضور در بخش ادبیات کودک و نوجوان به دبیرخانه ارسال شده بود" گفت: کار داوری این بخش نیز تا اواخر هفته جاری انجام شده و برگزیدگان آن مشخص خواهند شد.

وی ادامه داد: مراسم اختتامیه این جایزه از ساعت 18 تا 21 روز پنجشنبه 30 آبان ماه در مجتمع فرهنگی هنری استاد محمود فرشچیان واقع در اصفهان، بوستان ملت، ابتدای خیابان توحید و با حضور داوران تمامی بخشها، نویسندگان، منتقدان و مسئولان فرهنگی استان برگزار می شود.

وکیلی همچنین با اشاره به اینکه پیش از برگزاری مراسم اختتامیه چندین کارگاه ادبی برگزار می شود از برپایی کارگاهی با عنوان "فانتزی، نقد خلاقه و داستان کوتاه" با حضور داوران بخشهای فانتزی، تک داستان و کودک و نوجوان و نیز چهار کارگاه با موضوعات ادبی خبر داد.