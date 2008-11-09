تشکیل کمیته مقابله با بحران اقتصادی در خراسان رضوی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین شافعی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان افزود: متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات کشورها وابستگی اقتصادی است که اگر یک اتفاق اقتصادی در یک کشور رخ دهد بر تمام کشورها تاثیر می گذارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد گفت: برای جلوگیری از این اتفاقات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تاسیس شد اما با ناتوانی فعلی که به وجود آمده، صندوق و بانک نمی توانند به این بحران کمک کنند.

وی تشکیل کمیته مقابله با بحران اقتصادی را استان ضروری دانست و گفت: با این بحران بخش تولید ما بسیار دچار مشکل خواهد شد، بنابراین برای نجات تولید کشور مداخله و کمک دولت لازم است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد با بیان این مطلب که کاهش قیمت نفر یک تهدید برای اقتصاد ایران است، افزود: با این مشکل دولت ما از دولت نفتی در می آید، خرید نفت نمی گذارد استعدادهای اقتصادی کشور شکوفا شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی نیز افزود: بیش از 25 درصد ترانزیت کشور از استان خراسان رضوی انجام می شود.

علی صفرزاده گفت: صادرات استان در عمل بین 300 تا 400 درصد رشد داشته است همچنین تا پایان سال صادرات استان به بیش از یک میلیارد دلار خواهد رسید.

وی میانگین هر کیلو انواع اجناس صادراتی را یک دلار و 20 سنت عنوان کرد و افزود: صادرات استان به یک مرحله پایدار رسیده و روند آن هم در شش ماهه دوم سال جاری افزایش پیدا می کند.

صفر زاده اظهار داشت: در دوره دوم سفر ریاست جمهوری توسعه فضای نمایشگاه بین المللی مشهد، ایجاد دو پایانه صادرات و ایجاد خانه فرش استان از جمله مصوبات این سفر بوده است.

وی در رابطه با مشکلات صادرات استان گفت: بالابودن هزینه های برند سازی، تاخیر طولانی در روند جوایز صادراتی، افزایش پی در پی کالا در بازارهای هدف، متنوع بودن کالاهای صادارتی استان از جمله مشکلات صادارت استان است.