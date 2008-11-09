هفت ملاحظه حماس در مورد پیش نویس گفتگوهای ملی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ ملاحظات جنبش حماس عبارتند از :

1- عدم گفتگو در مورد آتش بس و مذاکره با اسرائیل زیرا نشست های گفتگوی ملی تنها برای احیای وحدت ملی فلسطین است و بهتر است گفتگوهای ملی در این مورد متمرکز شود چرا که این مسئله اصلی ترین موضوعی است که علت ضعف موضع فلسطین است.

2- اعتراض به بند نخست پیش نویس گفتگوهای ملی که مبتنی بر برگزاری هم زمان انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین است چرا که این مسئله منجر به تمدید دوره ریاست ابومازن از هشتم ژانویه تا پایان ژانویه 2010 یعنی زمان پایان دوره مجلس قانونگذاری فلسطین می شود.

3- مخالفت با بند 15 این پیش نویس که مبتنی بر اعطای اختیار به ابومازن برای امضای توافقنامه با اسرائیل است. حماس معتقد است تمدید دوره ریاست ابومازن باید تنها از طریق توافق ملی یا صندوق های رای صورت گیرد.

4- مخالفت با بند 4 که مبتنی بر دوری از مقاومت است که در این پیش نویس خشونت نامیده شده است. حماس همچنین با این مسئله که مقاومت باید در چارچوب ملی قرار گیرد مخالف است زیرا این مسئله مقاومت را که در سایه اشغالگری اسرائیل حق ملت فلسطین به شمار می رود، از بین می برد.

5- مخالفت با بند مربوط به سازمان آزادیبخش فلسطین واضح نبوده و ساز و کاراجرایی ندارد.

6- حماس معتقد است احیای اوضاع درنوارغزه بدون اصلاح سازمان آزادیبخش فلسطین امکانپذیر نخواهد بود.

7- اعتراض به بندی که می گوید سرویس های امنیتی فلسطین به تنهایی تامین امنیت را بر عهده خواهند داشت چرا که در اینصورت این سرویسها مبازران حماس را هدف قرار خواهند داد.

لازم به ذکر است که دولت قاهره روز گذشته رسما از تعویق گفتگوهای ملی فلسطین در قاهره خبر داد. این گفتگوها قرار بود دهم ماه جاری برگزار شود.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حماس رسما به قاهره اعلام کرد که گفتگوهای ملی فلسطینیان را به خاطر توجه نکردن به درخواست های آنان محکوم می کند.