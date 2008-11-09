به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسله برنامه‌های بررسی نیم قرن فلسفه در ایران عصر روزدوشنبه 20 آبان‌ماه با حضور دکترمنوچهر صدوقی­سها پژوهشگر فلسفه اسلامی و دکترنجفقلی­ حبیبی رئیس گروه فلسفه و کلام دانشگاه تهران با محور سیر نیم قرن فلسفه اسلامی در ایران برگزار می­شود.

سام محمودی دبیر گروه حکمت و فلسفه سرای اهل قلم با اعلام این خبر گفت: نخستین نشست از سلسله برنامه­های بررسی نیم ­قرن فلسفه در ایران عصر روز یک‌شنبه پنجم آبان‌ماه از ساعت17 الی 19 با حضور سیاوش جمادی مترجم و پژوهشگر فلسفه­ قاره­ای و منوچهر ­صانعی­دره­بیدی عضو هیئت­علمی دانشگاه ­شهید ­بهشتی تهران با محور فلسفه ­غرب در ایران در سرای اهل قلم برگزار­­شد­ و نشست دوم در اصل پرتو­افکنی بر­سیر فلسفه­اسلامی درطی نیم قرن اخیر خواهد بود.

به­گفته وی، رویکرد اصلی نشست­ دوم ناظر بر بازخوانی و نقد عملکرد متفکران سده اخیر درحوزه فلسفه­اسلامی است و سخنرانان عوامل رکود و صعود فلسفه اسلامی در این جغرافیا را خواهند­ کاوید.

این نشست ازساعت17الی19 روز­دوشنبه در سرای ­اهل ­قلم واقع در خیابان ­انقلاب، بین فلسطین­ جنوبی و چهار­راه ولی عصر، خیابان صبای ­جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره10 برگزار خواهد شد.