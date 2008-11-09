به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسله برنامههای بررسی نیم قرن فلسفه در ایران عصر روزدوشنبه 20 آبانماه با حضور دکترمنوچهر صدوقیسها پژوهشگر فلسفه اسلامی و دکترنجفقلی حبیبی رئیس گروه فلسفه و کلام دانشگاه تهران با محور سیر نیم قرن فلسفه اسلامی در ایران برگزار میشود.
سام محمودی دبیر گروه حکمت و فلسفه سرای اهل قلم با اعلام این خبر گفت: نخستین نشست از سلسله برنامههای بررسی نیم قرن فلسفه در ایران عصر روز یکشنبه پنجم آبانماه از ساعت17 الی 19 با حضور سیاوش جمادی مترجم و پژوهشگر فلسفه قارهای و منوچهر صانعیدرهبیدی عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با محور فلسفه غرب در ایران در سرای اهل قلم برگزارشد و نشست دوم در اصل پرتوافکنی برسیر فلسفهاسلامی درطی نیم قرن اخیر خواهد بود.
بهگفته وی، رویکرد اصلی نشست دوم ناظر بر بازخوانی و نقد عملکرد متفکران سده اخیر درحوزه فلسفهاسلامی است و سخنرانان عوامل رکود و صعود فلسفه اسلامی در این جغرافیا را خواهند کاوید.
این نشست ازساعت17الی19 روزدوشنبه در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، بین فلسطین جنوبی و چهارراه ولی عصر، خیابان صبای جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره10 برگزار خواهد شد.
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