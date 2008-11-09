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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

دغدغه حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی باید فراگیر شود

دغدغه حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی باید فراگیر شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب گنبدکاووس گفت: دغدغه حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کاهش میزان تخلفات و دست اندازی به این منابع باید فراگیر شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، جواد تیموری ظهر یکشنبه در همایش "نقش مردم در صیانت از آبهای زیرزمینی" در روستای قوینلی این شهرستان افزود: حفظ سرمایه تجدید ناپذیر منابع آب زیرزمینی ضروری است زیرا این منابع معین و محدود بوده و امکان نابودی آن وجود دارد.

وی اظهار داشت: از دیدگاه علمی و کارشناسی باید بین میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی و تغذیه آن تعادل برقرار باشد و این مسئله به معنای آن است که میزان استفاده از آبهای زیرزمینی باید کمتر از میزان نفوذ آب به سفره های آب زیرزمینی باشد.

وی خاطرنشان کرد: آموزش کشاورزان به عنوان اصلی ترین بهره برداران منابع آب زیرزمینی در حفظ و نگهداری منابع آب مهم  است که باید به آن توجه شود.

تیموری با اشاره به کاهش میزان بارندگی در شهرستان گنبد گفت: از مهر 86 تا خرداد 87 بیش از 196 میلی متر باران در این شهرستان بارید که این میزان نسبت به سال قبل 36 درصد و نسبت به دوره شاخص 31 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرامور آب گنبد و مینودشت بیان داشت: اطلاع رسانی، همفکری و هم‌اندیشی درخصوص بهره برداری  صحیح از منابع آب زیرزمینی از جمله اهداف این همایش است.

در این همایش جمعی از کشاورزان، اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای منطقه به همراه مسئولان محلی حضور داشتند.

پنج حوضه آبریز "گرگان رود" با یک میلیارد مترمکعب ، "قره‌سو" با 170 میلیون مترمکعب، "اترک" با 40 میلیون مترمکعب که به طور عمده شور و لب‌شور هستند، "خلیج گرگان" با 30 میلیون مترمکعب و "نکارود علیا" با پنج میلیون مترمکعب پتانسیل آب زیرزمینی استان را تشکیل می‌دهند.

بر اساس مطالعات انجام شده پتانسیل آبهای زیرزمینی استان که شامل چاه‌ها، قنوات، سفره‌های آزاد و تحت‌فشار است، یک میلیارد و 250 میلیون متر مکعب است.

کد مطلب 779859

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