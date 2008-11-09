به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار علی‌اکبر نوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این یادواره به منظور گرامیداشت یاد و خاطره سردار ‏شهید زین‌الدین و 6 هزار شهید استان قم 27 آبانماه با حضور مسئولان استانی، سپاهیان، مسئولان نظامی، ‏خانواده‌های شاهد و ایثارگر و دیگر اقشار مردم در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.‏



وی افزود: اولین کنگره شهدا در سال 73 با برگزاری یادواره شهید زین‌الدین کلید خورد و پس از آن در سطح همه استان‌ها یادواره شهدا ‏برگزار شد.‏



سردار نوری با بیان این که سالانه بیش از 100 یادواره شهید با پشتیبانی ستاد یادواره شهدا در استان قم برگزار می‌شود، خاطر نشان کرد: ‏این ستاد تاکنون فعالیت‌های خوبی همچون چاپ و نشر کتب، تهیه و توزیع وصیت‌نامه شهدا، پخش فیلم‌های مستند از زندگی شهدا و ‏خانواده‌هایشان و... انجام داده است.‏



وی تصریح کرد: یادواره 6 هزار شهید استان قم در سال جاری با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان، مسئولان استانی و اقشار ‏مختلف مردمی 27 آبانماه در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار و به صورت مستقیم از شبکه استانی نور پخش خواهد شد.‏



فرمانده سپاه علی‌بن‌ابیطالب (ع) گفت: در این یادواره برنامه‌های متعدد فرهنگی اجرا خواهد شد.‏

