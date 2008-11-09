به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار علیاکبر نوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این یادواره به منظور گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید زینالدین و 6 هزار شهید استان قم 27 آبانماه با حضور مسئولان استانی، سپاهیان، مسئولان نظامی، خانوادههای شاهد و ایثارگر و دیگر اقشار مردم در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
وی افزود: اولین کنگره شهدا در سال 73 با برگزاری یادواره شهید زینالدین کلید خورد و پس از آن در سطح همه استانها یادواره شهدا برگزار شد.
سردار نوری با بیان این که سالانه بیش از 100 یادواره شهید با پشتیبانی ستاد یادواره شهدا در استان قم برگزار میشود، خاطر نشان کرد: این ستاد تاکنون فعالیتهای خوبی همچون چاپ و نشر کتب، تهیه و توزیع وصیتنامه شهدا، پخش فیلمهای مستند از زندگی شهدا و خانوادههایشان و... انجام داده است.
وی تصریح کرد: یادواره 6 هزار شهید استان قم در سال جاری با حضور خانوادههای شهدا، ایثارگران، جانبازان، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردمی 27 آبانماه در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار و به صورت مستقیم از شبکه استانی نور پخش خواهد شد.
فرمانده سپاه علیبنابیطالب (ع) گفت: در این یادواره برنامههای متعدد فرهنگی اجرا خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه علیبنابیطالب (ع) قم از برگزاری یادواره 6 هزار شهید استان قم با حضور مسئولان استانی و خانوادههای شهدا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار علیاکبر نوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این یادواره به منظور گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید زینالدین و 6 هزار شهید استان قم 27 آبانماه با حضور مسئولان استانی، سپاهیان، مسئولان نظامی، خانوادههای شاهد و ایثارگر و دیگر اقشار مردم در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
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