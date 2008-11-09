نامه احمدی نژاد به اوباما از موضع قدرت و اقدامی قابل قبول بود

حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران درخانه ملت در گفتگو با خبرنگار مهر، ارسال نامه اخیر محمود احمدی نژاد به باراک اوباما را اقدامی در چارچوب مصالح کشور و منافع ملی ایران ارزیابی کرد.

وی با اشاره به مندرجات نامه اخیر رئیس جمهور کشورمان به باراک اوباما، افزود: با توجه به اینکه متن این نامه کاملا از موضع قدرت تنظیم شده و به نوعی مواضع ایالات متحده در مباحث سیاست خارجی این کشور را به صراحت به چالش کشیده است، فکر می کنم باید ارسال این نامه از سوی دکتر احمدی نژاد را اقدامی پیشدستانه در عرصه سیاست خارجی کشورمان ارزیابی کنیم.

رسایی همسویی دموکرات ها و جمهوری خواهان در امور استراتژیک ایالات متحده را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اینکه سگ زرد برادر شغال است هیچ شکی نیست و فکر می کنم رئیس جمهور محترم ما نیز هیچ گونه شبهه ای در این رابطه نداشته باشند اما در اینجا نکته قابل توجه این است که به گونه ای اقدام نمائیم که گوی و میدان در اختیار ما قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که مشاهده می کنید، جمهوری اسلامی ایران به رغم تلاش گسترده کشورهای غربی برای وارد آوردن فشار بر تهران در موضوع هسته ای، توانسته ضمن همسو ساختن افکار عمومی جهانی با خود، به اقناع بدنه مردمی در این کشورهای بپردازد، بدون شک اقدام رئیس جمهور در نوشتن نامه به رئیس جمهور منتخب مردم آمریکا نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: به هر حال من معتقدم نامه رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور آمریکا با توجه به تحولات فعلی نظام بین الملل توپ را به زمین طرف های مقابل ایران خواهد انداخت و البته این اقدام تهران به هیچ وجه به معنای آن نیست که از نگاه ما اوباما چهره ای معتدل است بلکه تاکید بر این است که از هر فرصتی باید در این عرصه بهره برداری نمود.