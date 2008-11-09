گزارش عملکرد دولت در هزینه و بودجه 4500 میلیاردی مقابله با خشکسالی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی افشاری مخبر کمیسیون کشاورزی گزارش مذکور را به این شرح قرائت کرد.

قانون متمم بودجه سال 1387 کل کشور جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11/4/87 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 4/12/87 به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 65/23/147 مورخ 17/4/87 به دولت ابلاغ و رئیس جمهور طی ابلاغیه شماره 649/57 مورخ 25/4/87 برای اجرا به دستگاه های اجرایی ارسال نمود. بر اساس مفاد این قانون علاوه بر ارقام جداول مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور معادل ارزی 45000 میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی برداشت و میزان 20000 میلیارد ریال آن برای خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران به وزارت بازرگانی تخصیص و میزان 25000 میلیارد ریال آن نیز برای خشکسالی و سرمازدگی به شرح زیر تخصیص یافت:

- 8 هزار میلیارد ریال برای تامین یارانه مورد نیاز نهاده های کشاورزی (اعم از باغی، زراعی، دامی و طیور)

- 6 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار به منظور پرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت دیده برای امهال یکساله اقساط سررسید شده

- 2 هزار میلیارد ریال برای پرداخت خسارات به کشاورزان خسارت دیده فاقد پوشش بیمه ای

- 3 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار کمک های فنی و اعتباری اصلاح شیوه های آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشار

-4 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار به منظور تامین آب شرب مناطق شهری، روستایی و عشایری

با عنایت به تبصره 2 قانون که دولت را موظف به ارائه گزارش در پایان هر ماه به مجلس شورای اسلامی نموده متاسفانه اقدام لازم از سوی دولت و دستگاه های مرتبط صورت نپذیرفت و در نتیجه این کمیسیون حسب وظیفه قانونی خود طی نامه شماره 35183/5/د مورخ 26/6/87 از دستگاه های اجرایی مرتبط گزارش عملکرد این قانون را درخواست نمود که ذیلا بدان پرداخته می شود.

1- آیین نامه اجرایی تسهیم استانی و نحوه اجرای بندهای مختلف قانون فوق الاشاره در تاریخ 7/7/87 از سوی معاون اجرایی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ گردیده و در تاریخ 20/7/87 از طریق خزانه داری کل، برخی وجوه به حساب خزانه های معین استانی پرداخت شده است تا زمان تنظیم گزارش هیچگونه اطلاع موثقی از پرداخت وجه به خسارت دیدگان گزارش نشده است.

سئوال اساسی این است که چرا با توجه به فوریتی بودن این قانون و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی در تاریخ 25/4/87 تا کنون اقدام موثری صورت نپذیرفته است؟

2- بانک کشاورزی

بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش شماره 8349/404/72 مورخ 4/7/87 این بانک طی بخشنامه شماره 600/404/72 مورخ 13/5/87 مراتب اجرای این قانون در حوزه بانک کشاورزی را به شعب و سرپرستی های سراسر کشور ابلاغ نمود لکن این بخشنامه در بندهای 3 و 4 مغایرتهایی با قانون مصوب داشت که کمیسیون طی نامه شماره 29424/54/د مورخ 23/5/78 مراتب را برای بخشنامه به مدیر عامل بانک مذکور گوشزد نمود و بر اساس اعلام بانک اصلاحات لازم صورت پذیرفت. در دو جلسه برگزار شده با مدیران بانک کشاورزی، آنان اعلام کردند که بانک بر اساس بخشنامه فوق الاشاره به صورت اتوماتیک و بدون حضور افراد مشمول که تسهیلات گرفته و دچار آسیب شده اند اقدام به اجرای قانون خواهد نمود در کمیسیون مطرح گردید که مدیران بانک اقدام به مصاحبه های گسترده با اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی نموده و مراتب را به اطلاع عموم برسانند و همچنین برای کلیه کسانی که مشمول این بخشودگی ها میشوند به صورت مکتوب اطلاع رسانی شود لکن تا کنون از نتیجه نهایی اقدامات بانک گزارشی به کمیسیون نرسیده است.

3- صندوق بیمه محصولات کشاورزی

صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا کنون هیچگونه گزارشی در خصوص اعتبار تخصیص یافته ننموده است.

4- سایر بانک ها

سایر بانک های دولتی که تسهیلاتی به بخش کشاورزی تخصیص داده بودند هیچگونه گزارشی از نحوه اجرای قانون در بانک خود ارائه ننموده اند. بانک مرکزی نیز که بر اساس بند 3 ابلاغیه بند 2 قانون شده است، هیچگونه گزارشی از عملکرد بانک ها ارائه ننموده است.

5- وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 1223-2283/1/87 مورخ14/7/87 که توسط معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه امضا شده اعلام نموده که جداول بخش هایی از قانون را که مرتبط با این وزارتخانه بوده به دولت اعلام نموده است لکن علیرغم پیگیری های کمیسیون ها تا زمان تهیه گزارش هیچگونه جزئیاتی را در خصوص نحوه تهیه جداول و عملکرد دستگاهی برای کمیسیون ارسال ننموده است.

6- معاون وزیر نیرو در امور اب و آبفا در زمینه آبرسانی به مناطق شهری، روستایی و عشایری آسیب دیده طی نامه ای مورخ 6/7/87 اعلام نموده که در راستای مقابله با خشکسالی اقدامات مختلف مدیریتی فنی و بهره برداری در حوزه های مرتبط انجام داده ولی تا تاریخ گزارش از نحوه تخصیص و عملکرد مبلغ 4000 میلیارد ریال سهم این وزارتخانه گزارش مشخصی ارسال ننموده است.

7- تبصره 2 بنده 3 بخشنامه شماره 730/113 مورخ 7/7/87 معاون محترم اجرایی رئیس جمهوری در خصوص تعیین سقف برای تسهیلات پرداختی (تسهیلات مشمول حداکثر تا 50 میلیون ریال) مغایر با قانون مصوب می باشد. مراتب طی نامه مورخ 24/7/87 به معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری اعلام و تا زمان تهیه این گزارش از نتیجه این نامه اطلاعی به کمیسیون واصل نگردیده است.

8- وزارت بازرگانی در خصوص 20000 میلیارد ریال تخصیص برای خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری هیچگونه گزارشی ارسال ننموده است.

9- پیشنهاد می گردد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در جهت تسریع روند اجرای قانون تذکرات لازم را به مسئولین مربوطه ابلاغ نماید.