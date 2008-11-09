کلیات طرح "خودامدادی و دیگرامدادی" در خراسان رضوی تدوین شد

مهدی علیزاه بیرجندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: فراگیر شدن این طرح نیازمند کمک دستگاه های اداری، آموزشی و ساکنان مناطق شهری و روستایی خراسان رضوی است.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح به کاهش حوادث، تلفات و افزایش قابلیت های اجرایی منجر می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: طرح خود امدادی در سایر کشورها اجرا شده و به کاهش عوارض ناشی از حوادث غیر مترقبه انجامیده است.

علیزاده گفت: در هنگام بروز حوادث به دلیل از بین رفتن زمان طلایی میزان تلفات افزایش می یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: در حال حاضر شمار اندکی از شهروندان قادرند هنگام بروز حوادث غیرمترقبه به نیازمندان کمک کنند.