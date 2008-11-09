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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

کلیات طرح "خودامدادی و دیگرامدادی" در خراسان رضوی تدوین شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از تدوین کلیات طرح خودامدادی و دیگرامدادی در این استان خبر داد.

مهدی علیزاه بیرجندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: فراگیر شدن این طرح نیازمند کمک دستگاه های اداری، آموزشی و ساکنان مناطق شهری و روستایی خراسان رضوی است.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح به کاهش حوادث، تلفات و افزایش قابلیت های اجرایی منجر می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: طرح خود امدادی در سایر کشورها اجرا شده و به کاهش عوارض ناشی از حوادث غیر مترقبه انجامیده است.

علیزاده گفت: در هنگام بروز حوادث به دلیل از بین رفتن زمان طلایی میزان تلفات افزایش می یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: در حال حاضر شمار اندکی از شهروندان قادرند هنگام بروز حوادث غیرمترقبه به نیازمندان کمک کنند.

کد مطلب 779905

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