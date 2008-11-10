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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۹:۱۳

هفته کتاب از نگاه کارشناسان-2/

کاهش کتابخوانی به دلیل کمبود وقت است

کاهش کتابخوانی به دلیل کمبود وقت است

عباس شکارچی گفت:در جامعه ما زمانی افراد نیاز به مطالعه را در خود حس می کنند که حس کنند ممکن است در مجامع عمومی با کمبود دانش روبرو می شوند.

به‌گزارش خبرنگار مهر، این جامعه‌شناس ضمن بیان این نکته که باید فرهنگ کتابخوانی ورای این امر باشد گفت: مساجد، مدارس، دانشگاهها، روزنامه‌ها و رسانه‌های جمعی از طریق تبلیغات و برگزاری نشستها در ایجاد فرهنگ‌سازی کتابخوانی نقش به سزایی دارند.

وی تصریح کرد: در زمینه انتشار و فرهنگ‌سازی کتاب در جامعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار پرکار بوده است اما با توجه به جمعیت بالای کشور به تنهایی نمی‌تواند کل کشور را پوشش دهد. بنابراین در این راستا کمک تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی لازم است.

عباس شکارچی معتقد است مردم ما به دلیل کمبود وقت به سمت مطالعه نمی‌روند و به همین دلیل است که میزان کتابخوانی کاهش یافته است.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 تا 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 779909

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