کاهش کتابخوانی به دلیل کمبود وقت است

به‌گزارش خبرنگار مهر، این جامعه‌شناس ضمن بیان این نکته که باید فرهنگ کتابخوانی ورای این امر باشد گفت: مساجد، مدارس، دانشگاهها، روزنامه‌ها و رسانه‌های جمعی از طریق تبلیغات و برگزاری نشستها در ایجاد فرهنگ‌سازی کتابخوانی نقش به سزایی دارند.

وی تصریح کرد: در زمینه انتشار و فرهنگ‌سازی کتاب در جامعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار پرکار بوده است اما با توجه به جمعیت بالای کشور به تنهایی نمی‌تواند کل کشور را پوشش دهد. بنابراین در این راستا کمک تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی لازم است.

عباس شکارچی معتقد است مردم ما به دلیل کمبود وقت به سمت مطالعه نمی‌روند و به همین دلیل است که میزان کتابخوانی کاهش یافته است.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 تا 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار می‌شود.