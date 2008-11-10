کاهش کتابخوانی به دلیل کمبود وقت است

بهگزارش خبرنگار مهر، این جامعهشناس ضمن بیان این نکته که باید فرهنگ کتابخوانی ورای این امر باشد گفت: مساجد، مدارس، دانشگاهها، روزنامهها و رسانههای جمعی از طریق تبلیغات و برگزاری نشستها در ایجاد فرهنگسازی کتابخوانی نقش به سزایی دارند.
وی تصریح کرد: در زمینه انتشار و فرهنگسازی کتاب در جامعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار پرکار بوده است اما با توجه به جمعیت بالای کشور به تنهایی نمیتواند کل کشور را پوشش دهد. بنابراین در این راستا کمک تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی لازم است.
عباس شکارچی معتقد است مردم ما به دلیل کمبود وقت به سمت مطالعه نمیروند و به همین دلیل است که میزان کتابخوانی کاهش یافته است.
شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 تا 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار میشود.
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